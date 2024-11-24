Ο Ντόναλντ Τραμπ επιλέγει την Μπρουκ Ρόλινς για υπουργό Γεωργίας

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως επέλεξε για υπουργό Γεωργίας την Μπρουκ Ρόλινς, επικεφαλής του κέντρου μελετών America First Policy Institute.

Ως υπουργός Γεωργίας των ΗΠΑ, «η Μπρουκ θα ηγηθεί της προσπάθειας για την προστασία των αμερικανών αγροτών, οι οποίοι αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της χώρας μας», αναφέρει ο Τραμπ στην ανακοίνωση.

Εφόσον ο διορισμός της εγκριθεί από τη Γερουσία, η Ρόλινς θα τεθεί επικεφαλής του υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ, το οποίο απασχολεί 100.000 υπαλλήλους και ο προϋπολογισμός του ανερχόταν το 2024 σε 437,2 εκατομμύρια δολάρια.

«Η αφοσίωση της Μπρουκ στην προστασία του αμερικανού αγρότη, στην υπεράσπιση της επισιτιστικής αυτάρκειας των ΗΠΑ και στην αποκατάσταση αμερικανικών κοινοτήτων που εξαρτώνται από τη γεωργία, είναι απαράμιλλη», υπογράμμισε ο Τραμπ.

Το America First Policy Institute είναι ένα κέντρο μελετών με συντηρητικό προσανατολισμό, το οποίο συνεργάστηκε με το προεκλογικό επιτελείο του Τραμπ στη διαμόρφωση της πολιτικής που θα ακολουθούσε ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας εφόσον επέστρεφε – όπως κι έγινε – στον Λευκό Οίκο.

Η Μπρουκ Ρόλινς προήδρευσε του Συμβουλίου Εσωτερικής Πολιτικής κατά την πρώτη προεδρική θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

