Ο Ντόναλντ Τραμπ αφίχθη χθες Κυριακή στο Μιλγουόκι, στις βορειοανατολικές ΗΠΑ, για το συνέδριο του κόμματός του, των Ρεπουμπλικάνων —στο οποίο πρόκειται να λάβει και τυπικά το χρίσμα ώστε να είναι ο υποψήφιος της παράταξης της αμερικανικής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου—, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Το συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων θα διεξαχθεί στην πολιτεία Ουισκόνσιν από σήμερα Δευτέρα 15η ως και την Πέμπτη 18η Ιουλίου και προεξοφλείται ήδη πως θα αποτελέσει εκδήλωση εκθείασης του κ. Τραμπ, μετά την επίθεση κατά της ζωής του 78χρονου πρώην προέδρου στην Πενσιλβάνια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο δεξί αυτί, να χάσει τη ζωή του παριστάμενος υποστηρικτής του και να τραυματιστούν άλλοι.

Ο 20χρονος δράστης σκοτώθηκε από πυρά ελεύθερων σκοπευτών της αστυνομίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

