Ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο Παγκράτι: Το απρόσμενο δείπνο του Κύπριου Προέδρου σε γνωστή ταβέρνα

Μια απρόσμενη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στο κέντρο της Αθήνας, καθώς επέλεξε μια παραδοσιακή ταβέρνα στο Παγκράτι για το δείπνο του το βράδυ της Δευτέρας 16/02. Η επίσκεψη του Κύπριου ηγέτη στην ελληνική πρωτεύουσα δεν είχε ανακοινωθεί επίσημα, γεγονός που κίνησε αμέσως την περιέργεια των θαμώνων και των περαστικών που αναγνώρισαν τον υψηλό προσκεκλημένο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εθεάθη να απολαμβάνει το φαγητό του σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα, μακριά από το αυστηρό διπλωματικό πρωτόκολλο που συνοδεύει συνήθως τις μετακινήσεις του. Στο ίδιο τραπέζι βρισκόταν ένα φιλικό ζευγάρι, με το οποίο ο Πρόεδρος είχε μια συνεχή και ζεστή συζήτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής του στο κατάστημα. Παρά την πολιτική του ιδιότητα, ο ίδιος έδειχνε προσιτός και άνετος, επιλέγοντας μια από τις πιο ζωντανές και «αυθεντικές» γειτονιές της πόλης για τις προσωπικές του στιγμές.

Μέχρι στιγμής, ο ακριβής λόγος της επίσκεψης παραμένει ένα άλυτο μυστήριο, καθώς δεν υπάρχουν πληροφορίες για προγραμματισμένες επίσημες επαφές με την ελληνική κυβέρνηση ή άλλους θεσμικούς φορείς. Η παρουσία του στην Αθήνα ενδέχεται να έχει καθαρά ιδιωτικό χαρακτήρα, ωστόσο η εμφάνιση ενός αρχηγού κράτους σε δημόσιο χώρο, χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων, πάντα προσελκύει τα βλέμματα.

Η βραδιά στο Παγκράτι κύλησε ήρεμα, με τον Κύπριο Πρόεδρο να δείχνει πως προτιμά την απλότητα της ελληνικής φιλοξενίας. Οι θαμώνες της ταβέρνας ξαφνιάστηκαν ευχάριστα βλέποντας τον κ. Χριστοδουλίδη να γευματίζει ανάμεσά τους, αποδεικνύοντας πως ακόμα και οι κορυφαίοι πολιτικοί αναζητούν στιγμές χαλάρωσης στην καθημερινότητά τους. Το ερώτημα που παραμένει βέβαια είναι αν αυτό το ταξίδι-αστραπή κρύβει κάποια παρασκηνιακή είδηση ή αν ήταν απλώς μια ευκαιρία για να βρεθεί με αγαπημένα του πρόσωπα.

Σωτήρης Μπαρσάκης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.