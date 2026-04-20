Γερμανίδα συνελήφθη στη Ρωσία με βόμβα - Δείτε βίντεο

Η ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι συνέλαβε μια 57χρονη Γερμανίδα η οποία είχε μια βόμβα στο σακίδιό της που επρόκειτο να χρησιμεύσει για μια επίθεση σχεδιασμένη από τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Σε εικόνες, η αυθεντικότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί, φαίνεται μια γυναίκα ξαπλωμένη στο έδαφος σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ ένοπλοι την σημαδεύουν με τα όπλα τους και ένα σακίδιο βρίσκεται δίπλα της. Πυροτεχνουργοί φαίνονται να ανατινάζουν το σακίδιο.

Η FSB ανακοίνωσε ότι η Γερμανίδα, η οποία είχε στο σακίδιό της μια βόμβα με εκρηκτικά ισοδύναμα με 1,5 κιλό TNT, είχε στόχο μια εγκατάσταση των δυνάμεων επιβολής του νόμου στην περιφέρεια της Σταυρούπολης, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης προβοκάτσιας καθοδηγούμενης από την Ουκρανία.

H FSB πρόσθεσε πως συνέλαβε επίσης έναν πολίτη χώρας της κεντρικής Ασίας, «γεννημένο το 1997», ο οποίος πίστευε πως δρούσε για λογαριασμό μιας «τρομοκρατικής οργάνωσης» και επρόκειτο να πυροδοτήσει τη βόμβα, «ενώ η γυναίκα επρόκειτο να σκοτωθεί επιτόπου».

«Οι ενέργειες του άνδρα συντονίζονταν από υπαλλήλους των ουκρανικών ειδικών υπηρεσιών που εμφανίζονταν ως μέλη μιας από τις διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις που είναι απαγορευμένες στη Ρωσία», σύμφωνα με την FSB.

Η Ουκρανία δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής.

Πηγή: skai.gr

