Ένα παιδί εννέα ετών ήταν το νεότερο θύμα που τραυματίστηκε όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πλήθος κατά τη διάρκεια της παρέλασης για τη νίκη της Λίβερπουλ, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, η οποία συνεχίζει να ανακρίνει τον ύποπτο.

Η αστυνομία του Μέρσεσαϊντ επιβεβαίωσε ότι οι ηλικίες των τραυματιών στο περιστατικό της Δευτέρας στην οδό Γουότερ κυμαίνονται από εννέα έως 78 ετών.

Οι αρχές έχουν προθεσμία έως το βράδυ της Πέμπτης για να ανακρίνουν έναν 53χρονο άνδρα από το Δυτικό Ντέρμπι του Λίβερπουλ, ο οποίος τελεί υπό κράτηση αφού συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών.

Την Τετάρτη, η αστυνομία ανέφερε ότι επτά άτομα παραμένουν στο νοσοκομείο σε σταθερή κατάσταση, ενώ συνολικά 79 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε φιλάθλους της Λίβερπουλ.

Η αστυνομία δεν αποκάλυψε ποια ουσία φέρεται να είχε καταναλώσει ο 53χρονος.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι «δεν θα μπούμε σε αυτές τις λεπτομέρειες σε αυτό το στάδιο της έρευνας.»

Η αστυνομία πιστεύει ότι το αυτοκίνητο, το οποίο παρέσυρε πεζούς, ακολούθησε ασθενοφόρο που μετέβαινε για να παράσχει βοήθεια σε περιστατικό καρδιακής προσβολής, μετά την προσωρινή άρση αποκλεισμού δρόμου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, είχε επιβληθεί μερικός αποκλεισμός στην οδό Ντέιλ, η οποία οδηγεί στην οδό Γουότερ – μεταξύ των οδών North John Street και Exchange Street.



Πηγή: skai.gr

