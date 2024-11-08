Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επικοινώνησε σήμερα το πρωί με τον Ολλανδό ομόλογό του, Ντικ Σχοφ, για τα βίαια ολονύχτια επεισόδια στο Άμστερνταμ, με την άγρια επίθεση φιλοπαλαιστινίων στους ισραηλινούς οπαδούς, μετά τον αγώνα Άγιαξ - Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο Νετανιάχου - ο οποίος έχει στείλει αεροπλάνα για να παραλάβουν τους ισραηλινούς πολίτες - «τόνισε τη μεγάλη σημασία της ολλανδικής κυβέρνησης να διασφαλίσει την ευημερία όλων των Ισραηλινών στην Ολλανδία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που τραυματίστηκαν και τραυματίστηκαν στην διαταραχές» αναφέρει το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Ο Νετανιάχου είπε ότι βλέπει με απόλυτη σοβαρότητα τη «σχεδιαζόμενη αντισημιτική επίθεση εναντίον Ισραηλινών πολιτών» και ζήτησε να αυξηθεί η ασφάλεια για την ολλανδική εβραϊκή κοινότητα.

Από την πλευρά του, ο Ολλανδός πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα ότι η βία με στόχο ισραηλινούς πολίτες γύρω από ένα ποδοσφαιρικό ματς στο Άμστερνταμ είναι απαράδεκτη και πρόσθεσε πως πρέπει να ασκηθούν διώξεις σε βάρος όλων των δραστών.

«Παρακολούθησα με αηδία τις ειδήσεις από το Άμστερνταμ», έγραψε ο Σχοφ στο X, προσθέτοντας ότι ήρθε σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το επεισόδιο.

Η τοπική αστυνομία ανακοίνωσε ότι 57 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση μετά τον αγώνα, στη διάρκεια του οποίου φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές προσπάθησαν να φθάσουν στο γήπεδο Γιόχαν Κρόιφ, παρόλο που οι αρχές της πόλης τους είχαν απαγορεύσει να διαδηλώσουν εκεί. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι φίλαθλοι βγήκαν από το γήπεδο χωρίς επεισόδια, αλλά στη διάρκεια της νύχτας αναφέρθηκαν διάφορες συγκρούσεις στο κέντρο της πόλης.

Καταδικάζει ο Βίλντερς

Ο αντιμουσουλμάνος πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς, ηγέτης του μεγαλύτερου κόμματος στην ολλανδική κυβέρνηση, καταδίκασε σε καταχώρισή του τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στο Άμστερνταμ.

«Ντροπή να μπορεί να συμβεί αυτό στην Ολλανδία. Εντελώς απαράδεκτο», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

