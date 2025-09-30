Ο Νετανιάχου «διαστρεβλώνει» το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από την Ουάσινγκτον

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επαινεί το σχέδιο των 21 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα σε βιντεοσκοπημένη δήλωση από την Ουάσινγκτον, όπου νωρίτερα, δίπλα στον πρόεδρο των ΗΠΑ, δήλωσε την υποστήριξή του στο σχέδιο, το οποίο, όπως ανέφερε επιτυγχάνει τους στρατιωτικούς στόχους του Ισραήλ.

«Ήταν μια ιστορική επίσκεψη», εμφανίζεται να λέει στο βίντεο. «Αντί να μας απομονώσει η Χαμάς, εμείς αλλάξαμε τα πράγματα και απομονώσαμε τη Χαμάς».

«Τώρα όλος ο κόσμος, συμπεριλαμβανομένου του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου, πιέζει τη Χαμάς να αποδεχτεί τους όρους που δημιουργήσαμε μαζί με τον Τραμπ, να επαναφέρει όλους τους ομήρους - ζωντανούς και νεκρούς - ενώ οι Ισραηλινές Δυνάμεις παραμένουν στη Λωρίδα».

Τα σχόλιά του φάνηκαν να διαστρεβλώνουν ένα μέρος του σχεδίου του Τραμπ, το οποίο δεν προβλέπει την επ' αόριστον παραμονή των Ισραηλινών Δυνάμεων στη Λωρίδα, αλλά τη σταδιακή αποχώρησή τους και την παρουσία μιας διεθνούς δύναμης ασφαλείας.

Το άτομο πίσω από την κάμερα ρωτάει αν ο Νετανιάχου είχε συμφωνήσει στην ίδρυση ενός παλαιστινιακού κράτους, κάτι που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός αρνείται κατηγορηματικά.

«Απολύτως όχι», λέει. «Δεν είναι γραμμένο στη συμφωνία».

«Είπαμε ότι θα αντιταχθούμε σθεναρά σε ένα παλαιστινιακό κράτος», προσθέτει, ισχυριζόμενος ότι ο Τραμπ συμφωνεί μαζί του ότι μια αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους θα ήταν ένα «τεράστιο βραβείο για την τρομοκρατία».

Και πάλι, αυτό φάνηκε να αποτελεί μια διαστρεβλωμένη παρουσίαση του σχεδίου, σημειώνει το The Times of Israel, καθώς στο σχέδιο αναφέρεται ότι μετά την ανασυγκρότηση της Γάζας και την εκπλήρωση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή, «ενδέχεται επιτέλους να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια αξιόπιστη πορεία προς την παλαιστινιακή αυτοδιάθεση και την κρατική υπόσταση, την οποία αναγνωρίζουμε ως επιδίωξη του παλαιστινιακού λαού».

