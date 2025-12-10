Ο νέος «ψυχρός πόλεμος» του Τραμπ με την Ευρώπη

Η κυβέρνηση Τραμπ βρίσκεται σε ανοιχτή σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετατρέποντας τις μακροχρόνιες διαμάχες σχετικά με την ελευθερία του λόγου, την Ουκρανία και τη μαζική μετανάστευση σε επίσημη πολιτική των ΗΠΑ, σημειώνει το Axios.

Το πρόστιμο 140 εκατομμυρίων δολαρίων που επέβαλε η ΕΕ στην πλατφόρμα X του Ίλον Μασκ άναψε το φυτίλι μιας σύγκρουσης για την οποία η κυβέρνηση Τραμπ ήταν ήδη προετοιμασμένη -και την οποία επισημοποίησε σε μια νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας που παρουσιάζει την Ευρώπη ως γεωπολιτικό κακό.

«Καταστρέφουν τις χώρες τους», δήλωσε ο Τραμπ στο Politico, κατακρίνοντας τις ευρωπαϊκές χώρες ως «βρισκόμενες σε παρακμή» και «αδύναμες».

Το πιο πρόσφατο σημείο «σύγκρουσης» αφορά τη διαμάχη σχετικά με την Ουκρανία και το μέλλον της ευρωπαϊκής ασφάλειας.

Οι κυρώσεις στο Χ

Η ΕΕ επέβαλε κυρώσεις στο X την Παρασκευή, αφού οι ρυθμιστικές αρχές διαπίστωσαν ότι η πλατφόρμα είχε παραπλανήσει τους χρήστες, απέκρυψε βασικές διαφημιστικές πληροφορίες και εμπόδισε τους ερευνητές να έχουν πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα.

Ο εξαγριωμένος Mασκ απάντησε κατηγορώντας την ΕΕ ότι καταπνίγει την ελευθερία του λόγου μέσω «γραφειοκρατικής τυραννίας» -συσπειρώνοντας ακροδεξιούς ηγέτες και εκατομμύρια οπαδούς πίσω από το hashtag #AbolishTheEU.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας, Ράντοσλαβ Σικόρσκι, ένθερμος υποστηρικτής της ΕΕ, απάντησε εν μέσω της καταιγίδας tweet του Mασκ: «Πήγαινε στον Άρη. Εκεί δεν υπάρχει λογοκρισία για τους ναζιστικούς χαιρετισμούς».

Ανώτεροι αξιωματούχοι των ΗΠΑ έσπευσαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους, με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, να χαρακτηρίζει το πρόστιμο «επίθεση σε όλες τις αμερικανικές τεχνολογικές πλατφόρμες και τον αμερικανικό λαό».

Ο αντιπρόεδρος Βανς, ευρέως γνωστός ως ο πιο φανερά ευρωσκεπτικιστής της κυβέρνησης, χαρακτήρισε το πρόστιμο «σκουπίδι» και αποτέλεσμα της άρνησης του X να αποδεχτεί τη «λογοκρισία» της ΕΕ.

Ο γερουσιαστής Τεντ Κρουζ (Ρεπουμπλικανός από το Τέξας) προέτρεψε τον Τραμπ να επιβάλει κυρώσεις στην ΕΕ «μέχρι να ανατραπεί αυτή η παρωδία».

Η Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ

Ο αγώνας για το X πηγάζει από την κοσμοθεωρία που επισημοποιήθηκε στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία κατηγορεί την ΕΕ για «κανονιστική ασφυξία» και «υπονόμευση των δημοκρατικών διαδικασιών».

Στο επίκεντρο των ισχυρισμών βρίσκεται η μαζική μετανάστευση: ο Λευκός Οίκος υποστηρίζει ότι οι ευρωπαϊκές ελίτ έχουν προκαλέσει δημογραφικές αλλαγές μέσω της άρσης των συνόρων, ενώ ταυτόχρονα φιμώνουν τους επικριτές που προειδοποιούν για τις συνέπειες.

Ο Mασκ και ο Βανς -οι οποίοι παρουσίασαν πολλά από αυτά τα επιχειρήματα σε μια καυστική ομιλία τους στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια του Μονάχου- έχουν υποστηρίξει ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του γερμανικού AfD.

Αυτός ο τύπος παρέμβασης στην εσωτερική πολιτική έχει πλέον κωδικοποιηθεί στην Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας του Τραμπ, η οποία καλεί για «καλλιέργεια αντίστασης» εντός των κρατών μελών της ΕΕ ως αντίδοτο στην «εξάλειψη του πολιτισμού» της Ευρώπης.

«Οι Ευρωπαίοι δεν μοιράζονται την ίδια άποψη με τους Αμερικανούς σε διάφορα θέματα. Αυτό είναι φυσικό. Αυτό που δεν μπορούμε να δεχτούμε είναι η απειλή παρέμβασης στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

Άλλοι ήταν πιο καυστικοί: «Είναι μια κήρυξη πολιτικού πολέμου κατά της ΕΕ. Ο Τραμπ θέλει μια λευκή Ευρώπη χωρισμένη σε έθνη, υποταγμένη στις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του», δήλωσε ο πρώην κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ, Χοσέπ Μπορέλ, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να «σταματήσουν να προσποιούνται ότι ο Τραμπ δεν είναι εχθρός μας».

Η στρατηγική του Τραμπ θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση το κατά πόσον ορισμένοι σύμμαχοι της ΕΕ μπορούν να παραμείνουν αξιόπιστα μέλη του ΝΑΤΟ λόγω των δημογραφικών αλλαγών -και δηλώνει το τέλος της «αντίληψης» του ΝΑΤΟ ως «συνεχώς επεκτεινόμενης συμμαχίας».

Η Ρωσία χαιρέτισε τη διατλαντική ρήξη, με τον εκπρόσωπο Τύπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, να δηλώνει στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι «οι προσαρμογές που βλέπουμε είναι σε μεγάλο βαθμό σύμφωνες με το όραμά μας».

Συνολικά, τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου σηματοδοτούν μια βαθιά ρήξη στη μεταπολεμική τάξη. Για την Ευρώπη, η συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη.

Οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Λονδίνο τη Δευτέρα, φοβούμενοι ότι ο Τραμπ θα επιβάλει μια ειρηνευτική συμφωνία με όρους που η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχτεί.

Η απόρριψη από τον Λευκό Οίκο των «μη ρεαλιστικών προσδοκιών» της Ευρώπης σχετικά με τον πόλεμο έχει εντείνει τις ανησυχίες ότι η ήπειρος θα παραγκωνιστεί στις διαπραγματεύσεις για την ασφάλειά της.

Πηγή: skai.gr

