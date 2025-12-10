Η υποστήριξη του Τραμπ διχάζει την ευρωπαϊκή ακροδεξιά

Η στήριξη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ προς την ευρωπαϊκή ακροδεξιά είναι εμφανής, αλλά τα μεγαλύτερα ακροδεξιά κόμματα της ΕΕ είναι διχασμένα ως προς το αν αυτό αποτελεί ευχή ή κατάρα, σύμφωνα με το Politico.

Ενώ το ακροδεξιό κόμμα της Γερμανίας «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) υποδέχτηκε με ενθουσιασμό την υποστήριξη του Τραμπ, θεωρώντας την ως μέσο για να κερδίσει εσωτερική νομιμοποίηση και να τερματίσει τον πολιτικό του αποκλεισμό, η Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία κρατάει τις αποστάσεις της, θεωρώντας την αμερικανική υποστήριξη ως πιθανό μειονέκτημα.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις των δύο κομμάτων, που προηγούνται στις δημοσκοπήσεις στις μεγαλύτερες οικονομίες της ΕΕ, δεν οφείλονται τόσο σε διαφορετικές ιδεολογίες όσο σε διαφορετικούς εσωτερικούς πολιτικούς υπολογισμούς.

Οι ηγέτες της AfD στη Γερμανία χαιρέτισαν τις πρόσφατες επιθέσεις της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον των κυρίαρχων πολιτικών ηγετών της Ευρώπης και τα μηνύματα υπέρ των «πατριωτικών ευρωπαϊκών κομμάτων» που επιδιώκουν να καταπολεμήσουν τη λεγόμενη «εξάλειψη του πολιτισμού» της Ευρώπης.

«Αυτό αποτελεί άμεση αναγνώριση του έργου μας», δήλωσε ο ευρωβουλευτής της AfD Petr Bystron σε μια δήλωση μετά την ανακοίνωση της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας της κυβέρνησης Τραμπ - η οποία, σε ορισμένα σημεία, μοιάζει να είναι το μανιφέστο ενός ακροδεξιού ευρωπαϊκού κόμματος - προειδοποιώντας ότι η Ευρώπη ενδέχεται να είναι «αγνώριστη» σε δύο δεκαετίες λόγω της μετανάστευσης και της απώλειας των εθνικών ταυτοτήτων.

«Η AfD πάντα αγωνιζόταν για την κυριαρχία, την επιστροφή μεταναστών και την ειρήνη - ακριβώς τις προτεραιότητες που εφαρμόζει τώρα ο Τραμπ», πρόσθεσε ο Bystron, ο οποίος θα βρίσκεται μεταξύ μιας ομάδας πολιτικών του κόμματός του που θα ταξιδέψουν αυτή την εβδομάδα στην Ουάσινγκτον για να συναντηθούν με τους Ρεπουμπλικάνους του κινήματος MAGA.

Μία από τις ηγέτιδες της AfD, η Άλις Βάιντελ, εξήρε επίσης τη στρατηγική ασφάλειας του Τραμπ. «Για αυτό χρειαζόμαστε την AfD!» δήλωσε η Βάιντελ σε μια ανάρτηση μετά τη δημοσίευση του εγγράφου.

Αντίθετα, οι ηγέτες της ΕΘνικής Συσπείρωσης στη Γαλλία παρέμειναν γενικά σιωπηλοί. Ο Thierry Mariani, μέλος του εθνικού συμβουλίου του κόμματος, εξήγησε ότι ο Τραμπ δεν φαίνεται να είναι ο ιδανικός σύμμαχος. «Ο Τραμπ μας αντιμετωπίζει σαν αποικία - με τη ρητορική του, η οποία δεν είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά ειδικά από οικονομική και πολιτική άποψη», δήλωσε στο Politico. Οι ηγέτες του κόμματος, πρόσθεσε ο Mariani, βλέπουν «τον κίνδυνο αυτής της στάσης από κάποιον που πλέον δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, αφού δεν μπορεί να επανεκλεγεί, και ο οποίος είναι πάντα υπερβολικός και μερικές φορές γελοίος».

Το αμερικανικό όνειρο της AfD

Δεν είναι τυχαίο ότι ο Bystron είναι μέλος μιας αντιπροσωπείας πολιτικών της AfD που θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με μέλη του MAGA στην Ουάσινγκτον. Ο Bystron είναι ένας από τους πολιτικούς της AfD που επιδιώκουν όλο και περισσότερο να δημιουργήσουν δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ, προκειμένου να κερδίσουν υποστήριξη για αυτό που περιγράφουν ως αγώνα ενάντια στην πολιτική δίωξη και λογοκρισία στη χώρα τους.

Πρόκειται για ένα επιχείρημα με το οποίο τα μέλη της κυβέρνησης Τραμπ συμφωνούν. Όταν η γερμανική υπηρεσία εσωτερικής πληροφοριών κήρυξε την AfD ως εξτρεμιστική νωρίτερα φέτος, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε την κίνηση αυτή «τυραννία μεταμφιεσμένη». Κατά τη διάρκεια της Διάσκεψης για την Ασφάλεια στο Μόναχο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς προέτρεψε τους mainstream πολιτικούς στην Ευρώπη να γκρεμίσουν τα «τείχη προστασίας» που αποκλείουν τα ακροδεξιά κόμματα από την κυβέρνηση.

Οι ηγέτες του AfD έκαναν επομένως έναν απλό υπολογισμό: Η υποστήριξη του Τραμπ μπορεί να προσδώσει στο κόμμα μια αύρα αποδοχής που θα το βοηθήσει να προσελκύσει περισσότερους ψηφοφόρους, ενώ ταυτόχρονα θα καταστήσει πολιτικά πιο δύσκολο για τους συντηρητικούς του καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς να αρνηθούν να κυβερνήσουν σε συνασπισμό με το κόμμα τους.

Αυτό εξηγεί γιατί οι πολιτικοί της AfD θα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ αναζητώντας πολιτική νομιμοποίηση. Την Παρασκευή το βράδυ, ο Markus Frohnmaier, αναπληρωτής ηγέτης της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, θα είναι «τιμώμενος καλεσμένος» σε μια δεξίωση του New York Young Republican Club, ο οποίος έχει ζητήσει μια «νέα πολιτική τάξη» στη Γερμανία.

Η Εθνική Συσπείρωση δεν βλέπει κάποιο κέρδος

Στη Γαλλία, το ακροδεξιό κόμμα Εθνική Συσπείρωση της Μαρίν Λεπέν έχει αποστασιοποιηθεί από την AfD και τον Τραμπ, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας να παρουσιάσει τον εαυτό του ως πιο αποδεκτό από τους mainstream ψηφοφόρους ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027, στις οποίες το κόμμα πιστεύει ότι έχει καλές πιθανότητες να κερδίσει.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να καθαρίσει την εικόνα του κόμματός της, η Λεπέν πίεσε για την αποβολή της AfD από την ομάδα «Ταυτότητα και Δημοκρατία» στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέρυσι, μετά από μια σειρά σκανδάλων που την έκαναν να μοιάζει με παρία.

Παράλληλα, οι ηγέτες της Εθνικής Συσπείρωσης εκτιμούν ότι ο Τραμπ δεν μπορεί να τους βοηθήσει στην πατρίδα τους, επειδή είναι εξαιρετικά αντιδημοφιλής σε εθνικό επίπεδο. Ακόμη και οι υποστηρικτές του κόμματος έχουν αρνητική άποψη για τον Αμερικανό πρόεδρο.

Μια δημοσκόπηση της Odoxa που δημοσιεύθηκε μετά τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές του 2024 έδειξε ότι το 56% των ψηφοφόρων της Εθνικής Συσπείρωσης είχαν αρνητική άποψη για τον Τραμπ. Στην ίδια έρευνα, το 85% των ψηφοφόρων όλων των κομμάτων χαρακτήρισαν τον Τραμπ «επιθετικό» και το 78% «ρατσιστή».

Ο Jean-Yves Camus, πολιτικός επιστήμονας και κορυφαίος εμπειρογνώμονας σε θέματα γαλλικών και διεθνών ακροδεξιών κινημάτων, υπογράμμισε τις ιδεολογικές διαφορές που χωρίζουν την Λεπέν από τον Τραμπ - ιδίως την υποστήριξή της προς το κράτος πρόνοιας καθώς και το περιορισμένο ενδιαφέρον της για τον κοινωνικό συντηρητισμό και τη θρησκεία.

«Ο τραμπισμός είναι ένα καθαρά αμερικανικό φαινόμενο που δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Γαλλία», δήλωσε ο Camus. «Η Μαρίν Λεπέν, η οποία εργάζεται για την ομαλοποίηση της κατάστασης, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να συσχετιστεί με τον Τραμπ. Και δεδομένου ότι συχνά κατηγορείται ότι εξυπηρετεί ξένες δυνάμεις - κυρίως τη Ρωσία - δεν έχει τίποτα να κερδίσει από το να χαρακτηριστεί ως «πράκτορας του Τραμπ στη Γαλλία».

Πηγή: skai.gr

