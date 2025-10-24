Ο μόλις 37 ετών Τσεν Ζι κατηγορείται ότι είναι ο εγκέφαλος πίσω από μια εκτεταμένη αυτοκρατορία κυβερνοαπάτης που έχει απλώσει τα πλοκάμια της πέρα από την Καμπότζη.

Την περασμένη εβδομάδα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον κατηγόρησε για απάτη αφού όμιλοι στην Καμπότζη έκλεψαν δισεκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα από θύματα σε όλο τον κόσμο. Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ κατάσχεσε bitcoin αξίας περίπου 14 δισεκατομμυρίων δολαρίων (10,5 δισεκατομμύρια λίρες) που, όπως ισχυρίζεται, συνδέονται με αυτόν. Όπως ανέφερε, αυτή ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση κρυπτονομισμάτων που έχει γίνει ποτέ.

Η δική του εταιρεία, η Cambodian Prince Group, τον περιγράφει στην ιστοσελίδα της ως «έναν σεβαστό επιχειρηματία και φημισμένο φιλάνθρωπο» του οποίου «το όραμα και η ηγεσία έχουν μετατρέψει την Prince Group σε έναν κορυφαίο επιχειρηματικό όμιλο στην Καμπότζη που τηρεί τα διεθνή πρότυπα».

Ποιος είναι όμως ο Τσεν Ζι, η μυστηριώδη φιγούρα που φέρεται να διευθύνει μια αυτοκρατορία απάτης;

Μια εκπληκτική άνοδος

Σύμφωνα με τo BBC, ο 37χρονος Τσεν Ζι μεγάλωσε στην επαρχία Φουτζιάν στη νοτιοανατολική Κίνα. Ξεκίνησε με μια μικρή και προφανώς όχι πολύ επιτυχημένη εταιρεία διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών και μετακόμισε στην Καμπότζη είτε στα τέλη του 2010 είτε στο 2011, όπου άρχισε να εργάζεται στον τότε ακμάζοντα τομέα των ακινήτων.

Η άφιξή του συνέπεσε με την έναρξη μιας κερδοσκοπικής άνθησης των ακινήτων στην Καμπότζη. Τροφοδοτήθηκε από τη διαθεσιμότητα μεγάλων εκτάσεων γης που απαλλοτριώθηκαν από ισχυρές, πολιτικά διασυνδεδεμένες προσωπικότητες και από την πλημμύρα κινεζικών κεφαλαίων.

Ένα μέρος αυτών των κεφαλαίων προερχόταν από την ολοκλήρωση της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» του Σι Τζιπίνγκ για την εξαγωγή υποδομών κινεζικής κατασκευής, και ένα μέρος αυτών προερχόταν από μεμονωμένους Κινέζους επενδυτές που αναζητούσαν πιο προσιτές εναλλακτικές λύσεις στην υπερθερμασμένη αγορά ακινήτων της Κίνας.

Το 2014, ο Τσεν Ζι έγινε καμποτζιανός πολίτης, εγκαταλείποντας την κινεζική του υπηκοότητα. Αυτό του επέτρεψε να αγοράσει γη στο όνομά του, αλλά απαιτούσε ελάχιστη επένδυση ή δωρεά στην κυβέρνηση ύψους 250.000 δολαρίων. Δεν ήταν ποτέ σαφές από πού προήλθαν τα χρήματα του Ζι. Όταν υπέβαλε αίτηση για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στη Νήσο του Μαν το 2019, ανέφερε έναν ανώνυμο θείο του, ο οποίος, όπως είπε, του είχε δώσει 2 εκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει την πρώτη του εταιρεία ακινήτων το 2011, αλλά δεν δόθηκαν ποτέ αποδεικτικά στοιχεία για αυτό.

Ο Τσεν Ζι ίδρυσε τον Όμιλο Prince το 2015, με επίκεντρο την ανάπτυξη ακινήτων, όταν ήταν ακόμα μόλις 27 ετών.

Το 2018 έλαβε άδεια για να ιδρύσει την Prince Bank. Την ίδια χρονιά απέκτησε κυπριακό διαβατήριο, με αντάλλαγμα μια ελάχιστη επένδυση εκεί ύψους 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία του παρείχε εύκολη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αργότερα απέκτησε και την υπηκοότητα του Βανουάτου.

Ξεκίνησε την τρίτη αεροπορική εταιρεία της Καμπότζης και το 2020 έλαβε πιστοποιητικό για τη λειτουργία μιας τέταρτης.

Το 2020, ο Τσεν Ζι τιμήθηκε με τον υψηλότερο τίτλο που απονεμήθηκε από τον βασιλιά της Καμπότζης, αυτόν του «Νέακ Όκνχα», ο οποίος απαιτεί δωρεά τουλάχιστον 500.000 δολαρίων στην κυβέρνηση.

Είχε ήδη διοριστεί επίσημος σύμβουλος του υπουργού Εσωτερικών, Σαρ Κενγκ από το 2017, ήταν επιχειρηματικός εταίρος με τον γιο του Σαρ Σόχα και επίσημος σύμβουλος του ισχυρότερου άνδρα της Καμπότζης, Χουν Σεν, και αργότερα του γιου του Χουν Μανέτ, αφού διαδέχθηκε τον πατέρα του ως πρωθυπουργός το 2023.

Ο Τσεν Ζι επαινέθηκε από τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ως φιλάνθρωπος, ο οποίος είχε χρηματοδοτήσει υποτροφίες για φοιτητές χαμηλού εισοδήματος και είχε κάνει σημαντικές δωρεές για να βοηθήσει την Καμπότζη να αντιμετωπίσει την πανδημία Covid.

Ωστόσο, παρέμεινε μια αινιγματική φιγούρα, μένοντας μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και κάνοντας ελάχιστες δημόσιες δηλώσεις.

«Όλοι με τους οποίους έχω μιλήσει και έχουν συνεργαστεί απευθείας μαζί του και έχουν βρεθεί στο ίδιο δωμάτιο μαζί του, τον περιγράφουν ως πολύ ευγενικό, πολύ ήρεμο, πολύ μετρημένο», λέει ο Τζακ Αντάμοβιτς Ντέιβις, δημοσιογράφος που έκανε μια τριετή έρευνα για τον Τσεν Ζι, η οποία δημοσιεύτηκε από το Radio Free Asia πέρυσι.

Το ερώτημα όμως παρέμενε. Από πού προερχόταν όλος αυτός ο πλούτος και η δύναμη;

«Εγκλήματα διεθνώς»

Το 2019, η φούσκα των ακινήτων έσκασε στο Σιχανούκβιλ. Η επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο είχε προσελκύσει κινεζικά εγκληματικά συνδικάτα, τα οποία στη συνέχεια ξεκίνησαν βίαιους πολέμους μεταξύ τους. Οι τουρίστες φοβήθηκαν.

Υπό την πίεση της Κίνας, ο τότε πρωθυπουργός Χουν Σεν απαγόρευσε τα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Περίπου 450.000 Κινέζοι εγκατέλειψαν την πόλη και πολλά από τα οικιστικά συγκροτήματα του Prince Group έμειναν άδεια.

Ωστόσο, ο Τσεν Ζι συνέχισε να επεκτείνει τα επιχειρηματικά του ενδιαφέροντα και να ξοδεύει ελεύθερα.

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, το 2019 αγόρασε μια έπαυλη αξίας 12 εκατομμυρίων λιρών στο βόρειο Λονδίνο και ένα κτίριο γραφείων αξίας 95 εκατομμυρίων λιρών στην οικονομική περιοχή της πόλης. Οι ΗΠΑ λένε ότι αυτός και οι συνεργάτες του αγόρασαν ακίνητα στη Νέα Υόρκη, ιδιωτικά τζετ και σούπερ γιοτ, καθώς και έναν πίνακα του Πικάσο. Ισχυρίζονται, ότι ο πλούτος του προήλθε από την πιο κερδοφόρα σήμερα επιχείρηση στην Ασία, από διαδικτυακές απάτες, από εμπορία ανθρώπων και ξέπλυμα χρήματος.

Οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επιβάλει κυρώσεις σε 128 εταιρείες που συνδέονται με τον Ζι και τον όμιλο Prince, και σε 17 άτομα από επτά διαφορετικές εθνικότητες, τα οποία, όπως ισχυρίζονται, βοήθησαν στη λειτουργία της απάτης του. Περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τον Ζι στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν παγώσει.

Η ανακοίνωση με τις κυρώσεις που του επεβλήθησαν περιγράφει ένα περίπλοκο δίκτυο εικονικών εταιρειών και ένα χαρτοφυλάκιο κρυπτονομισμάτων μέσω των οποίων μεταφέρθηκαν χρήματα για να αποκρυφτεί η προέλευσή τους.

«Η Διεθνική Οργάνωση Εγκλήματος Prince Group επωφελείται από μια σειρά εγκλημάτων διεθνώς, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης - ενός είδους απάτης που περιλαμβάνει την προσέλκυση για ενδεχόμενο εκβιασμό σεξουαλικά άσεμνου υλικού, συχνά από ανηλίκους - ξέπλυμα χρήματος, διάφορες απάτες, διαφθορά, παράνομο διαδικτυακό τζόγο και εμπορία, βασανιστήρια και εκβιασμούς σκλάβων εργατών».

Η «αυτοκρατορία της απάτης»

Η Κίνα επίσης διεξήγαγε σιωπηλά έρευνα για τον Όμιλο Prince τουλάχιστον από το 2020. Έχουν υπάρξει αρκετές δικαστικές υποθέσεις που κατηγορούν την εταιρεία για τη διεξαγωγή διαδικτυακής απάτης.

Το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Πεκίνου έχει συστήσει μια ομάδα εργασίας «για να διερευνήσει την υπόθεση της Prince Group, ενός μεγάλου διεθνικού συνδικάτου διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών με έδρα την Καμπότζη».

Στην καρδιά του, ισχυρίζονται οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, υπήρχαν επιχειρήσεις όπως το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Golden Fortune, ένα συγκρότημα που κατασκευάστηκε από τον Όμιλο Prince στο Chrey Thom, κοντά στα σύνορα με το Βιετνάμ.

Στο παρελθόν, ο Όμιλος Prince έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή σε απάτες και έχει δηλώσει ότι δεν έχει πλέον καμία σχέση με την Golden Fortune, αλλά η έρευνα των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου υποστηρίζει ότι εξακολουθεί να υπάρχει σαφής επιχειρηματική σύνδεση μεταξύ τους.

Σήμερα, μετά από όλη τη δημοσιότητα που προκάλεσαν οι κυρώσεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, οι επιχειρήσεις σπεύδουν να αποστασιοποιηθούν από τον Όμιλο Prince.

Η Κεντρική Τράπεζα της Καμπότζης αναγκάστηκε να εκδώσει ανακοίνωση προς τους νευρικούς καταθέτες, διαβεβαιώνοντάς τους ότι θα μπορέσουν να αποσύρουν τα κεφάλαιά τους από την Prince Bank. Οι αρχές της Νότιας Κορέας έχουν παγώσει 64 εκατομμύρια δολάρια από τις καταθέσεις της που κατέχουν κορεατικές τράπεζες.

Οι κυβερνήσεις της Σιγκαπούρης και της Ταϊλάνδης υπόσχονται έρευνες για τις θυγατρικές της Prince στις δικαιοδοσίες τους - από τα 18 άτομα που στοχοποιήθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο, τρία είναι από τη Σιγκαπούρη.

Η κυβέρνηση της Καμπότζης έχει πει ελάχιστα, εκτός από το ότι έχει παροτρύνει τις αρχές των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου να βεβαιωθούν ότι έχουν επαρκή στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους.

Αλλά θα είναι δύσκολο για την άρχουσα ελίτ της Καμπότζης να αποστασιοποιηθεί από τον Τσεν Ζι, αφού ήταν πολύ κοντά του για αρκετό καιρό. Η Καμπότζη αντιμετωπίζει ήδη αυξανόμενη πίεση για την ανοχή της στις απάτες, οι οποίες, σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, μπορεί να αντιπροσωπεύουν περίπου το ήμισυ της συνολικής οικονομίας.

Και τι γίνεται με τον ίδιο τον Τσεν Ζι; Κανείς δεν έχει δει και δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτόν από τότε που ανακοινώθηκαν οι κυρώσεις την περασμένη εβδομάδα. Ο αινιγματικός μεγιστάνας, κάποτε από τις πιο ισχυρές προσωπικότητες στην Καμπότζη, φαίνεται να έχει εξαφανιστεί.

Πηγή: skai.gr

