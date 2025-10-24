Λογαριασμός
Τουρκία: Σε εξέλιξη αστυνομική επιχείρηση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Tele1 - Συνελήφθη ο διευθυντής

Η αστυνομία αναζητά στοιχεία ότι ο Ιμάμογλου μαζί με άλλα μέλη και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα στις εκλογές του 2019

Τουρκία

Αστυνομική επιχείρηση στο αντιπολιτευόμενο τηλεοπτικό δίκτυο Tele1 βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία, όπως μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Μανώλης Κωστίδης.

Όπως σημειώνει ο ίδιος, ήδη έχει συλληφθεί ο διευθυντής του τηλεοπτικού δικτύου, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για κατασκοπεία υπέρ του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου και υπέρ ξένων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Hurriyet, η αστυνομία ψάχνει δεδομένα -και ενδεχομένως έχει δεδομένα- ότι ο Ιμάμογλου μαζί με τον δημοσιογράφο και με άλλα μέλη μιας εγκληματικής συμμορίας, και σε συνεργασία με ξένες υπηρεσίες, επιχείρησαν να αλλάξουν τα δεδομένα των τοπικών εκλογών του 2019 οπότε είχε νικήσει ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

