O Μπάιντεν επιμένει

Ο Τζο Μπάιντεν προτού επισκεφθεί το Ουισκόνσιν και την Πενσυλβάνια αυτό το Σαββατοκύριακο παραχώρησε δύο συνεντεύξεις σε τοπικά ραδιόφωνα. Καλώντας τους ψηφοφόρους να τον κρίνουν για όσα έκανε κατά τη διάρκεια της θητείας του, παραδέχθηκε ότι τα «έκανε θάλασσα» κατά τη διάρκεια της τηλεμαχίας με τον τέως πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ και επέμεινε ότι θα συνεχίσει στην κούρσα.

«Είχα ένα κακό βράδυ» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Μιλγουόκι τονίζοντας, χαρακτηριστικά, «τα έκανα θάλασσα. Έκανα λάθος. Πρόκειται (όμως) για 90 λεπτά επί σκηνής. Δείτε τι έχω κάνει εδώ και τρεισήμισι χρόνια».

Κάθε δήλωση και κάθε εμφάνιση πλέον του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών περνά από το μικροσκόπιο των Μέσων Ενημέρωσης, των αναλυτών και, φυσικά, των ψηφοφόρων. Για τον ίδιο τον Τζο Μπάιντεν αποτελούν, επίσης, βήματα κρίσιμης σημασίας που θα καθορίσουν την πορεία του μέχρι τις κάλπες του Νοεμβρίου, καθώς, επίσης, και το ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα.

Η εικόνα ενός αδύναμου προέδρου, ο οποίος δεν μπορεί να βάλει δύο λέξεις στη σειρά και χάνει τελείως τον ειρμό της σκέψης του εξακολουθεί να γεννά προβληματισμό, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις από πλευράς του Αμερικανού προέδρου, του Λευκού Οίκου αλλά και των 23 κυβερνητών του Δημοκρατικού Κόμματος με τους οποίους ο Τζο Μπάιντεν συναντήθηκε την Τετάρτη.

Οι Times της Νέας Υόρκης «χτυπούν» ξανά. Με νέο της ρεπορτάζ η αμερικανική εφημερίδα αποκαλύπτει ότι πίσω από τις κλειστές πόρτες της συνάντησης του προέδρου των ΗΠΑ με τους κυβερνήτες του κόμματος, ο κ. Μπάιντεν φέρεται να παραδέχθηκε ότι νιώθει τις συνέπειες της κούρασης, ότι έχει ανάγκη να εργάζεται λιγότερο αλλά και να κοιμηθεί. Επικαλούμενοι δύο πηγές, δίχως να τις κατονομάζουν, οι New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος στοχεύει να μειώσει τις υποχρεώσεις του μετά τις 8 το βράδυ.

Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε στο CNN ότι ο Τζο Μπάιντεν εξετάστηκε από γιατρό μετά το πέρας του debate, κατά τη διάρκεια του οποίου είχε ανακοινωθεί από το επιτελείο του ότι αντιμετώπιζε ένα κρύωμα. Ωστόσο, στη χθεσινή της ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους η Καρίν Ζαν Πιερ, εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είχε επισημάνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν είχε υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις από τον περασμένο Φεβρουάριο.

Σήμερα, αναμένουμε να παρακολουθήσουμε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο, ABC News, ενώ όλες οι δημοσκοπήσεις αποτυπώνουν συρρίκνωση της δημοτικότητάς του.

Η ψαλίδα με τον Ντόναλντ Τραμπ έχει ανοίξει πλέον στις έξι ποσοστιαίες μονάδες. Μάλιστα σε δημοσκόπηση για την εφημερίδα Wall Street Journal, το 80% των ερωτηθέντων απάντησε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι πολύ μεγάλος για μία δεύτερη θητεία – ποσοστό αυξημένο κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες από τον Φεβρουάριο.

Η συζήτηση εάν περισσότερα μέλη του Δημοκρατικού Κόμματος θα ταχθούν υπέρ της απόσυρσης Μπάιντεν παραμένει. Μέχρι στιγμής, δύο μέλη του Κογκρέσου έχουν λύσει τη σιωπή τους. Σε ό, τι αφορά όμως στους πιθανούς διαδόχους του, την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις, τον κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ και την κυβερνήτη του Μίσιγκαν. Γκρέτσεν Ουίτμερ έχουν επιλέξει να στηρίξουν, δημοσίως, την υποψηφιότητα Μπάιντεν.

