Το Κόμμα των Πρασίνων κέρδισε την πρώτη του έδρα καθώς η συν-αρχηγός Κάρλι Ντένιερ εξελέγη βουλευτής του Μπρίστολ Σέντραλ ανατρέποντας τους Εργατικούς.

Η Ντένιερ κέρδισε 24.539 ψήφους στη νέα εκλογική περιφέρεια, ξεπερνώντας εύκολα τον υποψήφιο των Εργατικών Thangam Debbonaire που ήρθε στη δεύτερη θέση με 14.132 ψήφους.

Στην ομιλία της, η 38χρονη Ντένιερ είπε: «Μπρίστολ έγραψες ιστορία σήμερα. Μαζί τα καταφέραμε. Εκλέξαμε τον πρώτο Πράσινο βουλευτή της πόλης μας».

Ευχαρίστησε τους Πράσινους ψηφοφόρους καθώς και αυτούς που ψήφισαν άλλα κόμματα, τους εθελοντές, το προσωπικό του συμβουλίου και τον Debbonaire.

«Αυτή η απίστευτη πόλη έχει από καιρό την καρδιά μου και η ζεστασιά και η θετικότητα που ένιωσα κατά τη διάρκεια αυτής της εκστρατείας ήταν πραγματικά ταπεινωτική. Νιώθω τόσο προνομιούχα που έχω αυτή την ευκαιρία να σας υπηρετήσω και να διασφαλίσω ότι η πραγματική ελπίδα που ενέπνευσε τόσους πολλούς ανθρώπους να ψηφίσουν τους Πράσινους θα εκπροσωπηθεί στο Κοινοβούλιο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω».

Πηγή: skai.gr

