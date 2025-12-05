Ο Μερτς στο Βέλγιο για χρήση ρωσικών assets

Ο καγκελάριος Μερτς επιδιώκει το «ναι» του Βελγίου για τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, σε μια κρίσιμη αποστολή πειθούς για την ΕΕ.Ανταπόκριση από τις Βρυξέλλες



Δύσκολη «αποστολή» θα έχει απόψε στις Βρυξέλλες ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, καθώς το «στοίχημα» είναι να πείσει το Βέλγο πρωθυπουργό Μπαρτ ντε Βέβερ να κάμψει τις έντονες αντιρρήσεις του ως προς το σχέδιο χρηματοδότησης της Ουκρανίας μέσω κονδυλίων, που τεχνικά ανήκουν στη Ρωσία.

Πηγή: Deutsche Welle

Οι Βρυξέλλες αναζητούν εδώ και μήνες τρόπους να δοθεί δάνειο προς την Ουκρανία για την κάλυψη του χρηματοδοτικού «κενού» της την επόμενη διετία, ενώ μόλις την Τετάρτη η Κομισιόν κατέθεσε επισήμως την πρόταση χρήσης «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας, ύψους 185 δις ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων βρίσκεται στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, Euroclear.Οι σχετικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18 Δεκεμβρίου, καθώς οι χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου θα χτυπήσουν «κόκκινο» τον ερχόμενο Απρίλιο.ΕΕ εξετάζει χρήση ρωσικών περιουσιακώ στοιχείωνΥπό την «πίεση» του χρόνου, η Κομισιόν παρουσίασε ένα «δημιουργικό» τρόπο να χρησιμοποιηθούν χρήματα, που προκύπτουν ως κέρδη από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας ύψους 210 δις με τον όρο η Ουκρανία να επιστρέψει το δάνειο όταν η Μόσχα πληρώσει τις πολεμικές αποζημιώσεις.Ένθερμος υποστηρικτής της ιδέας ο Φρίντριχ Μερτς με άρθρο του στους Financial Times, τον περασμένο Σεπτέμβριο επισήμανε ότι η Ε.Ε. «θα πρέπει να εφαρμόσει μια αποτελεσματική πίεση που θα παρακωλύει το κυνικό παιχνίδι του Πούτιν». Το άρθρο όμως προκάλεσε πολιτικό πρόβλημα στον Βέλγο πρωθυπουργό, καθώς δεν είχε ακόμα εγκριθεί τότε ο προϋπολογισμός και η κυβέρνηση συνασπισμού του κρεμόταν από μια κλωστή.Ο Μερτς απορρίπτει την έκδοση κοινού χρέουςΑπόψε ο Γερμανός καγκελάριος – που ανέβαλε μάλιστα επίσκεψη στο Όσλο- μαζί με την πρόεδρο της Κομισιόν- θα επιχειρήσουν σε δείπνο να πείσουν τον Μπαρτ ντε Βέβερ να αποδεχθεί το σχέδιο παρά τις ανησυχίες που εκφράζει για πιθανά αντίποινα από τη Μόσχα.Ο Γερμανός καγκελάριος – που απορρίπτει την εναλλακτική πρόταση της Κομισιόν έκδοσης κοινού χρέους - έχει εξηγήσει μέσω άρθρου του προχθές στην γερμανική FAZ τους λόγους, που πρέπει το Βέλγιο να κάμψει τις αντιρρήσεις του τονίζοντας ότι αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες.Η «αποστολή» του, όμως, προδιαγράφεται εξαιρετικά δύσκολη καθώς ο Μπαρτ ντε Βέβερ δεν δείχνει κανένα σημάδι υποχώρησης, όταν μάλιστα χθες καταχειροκροτήθηκε στο Κοινοβούλιο επιμένοντας ότι δεν αποδέχεται την πρόταση της Κομισιόν. Ενώ αναγνώρισε ότι καλύπτει κάποιες από τις ανησυχίες του, ωστόσο, ανέφερε ότι δεν καλύπτονται οι τρεις όροι, που έχει θέσει όπως ισχυρές εγγυήσεις από όλα τα κράτη μέλη έναντι πιθανών αντιποίνων, μηχανισμό ρευστότητας, ώστε όταν καταστεί αναγκαίο να επιτραπεί στο Euroclear να μεταφέρει άμεσα τα χρήματα στη Ρωσία και να γίνει χρήση «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων της Ρωσίας που βρίσκονται και σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.

