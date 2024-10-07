Ζωντανός φέρεται να είναι ο Γιαχία Σινουάρ, καθώς σύμφωνα με όσα μεταδίδει το αραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια ο ηγέτης της Χαμάς έχει επικοινωνήσει με τους διαμεσολαβητές του Κατάρ.

Σύμφωνα με εικασίες των τελευταίων ημερών, το Ισραήλ εξέταζε το ενδεχόμενο να είναι νεκρός ο Σινουάρ αφού ισραηλινά μέσα ανέφεραν ότι η Χαμάς είχε χάσει την επικοινωνία με τον ηγέτης της.

Μάλιστα, ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονταν ήταν και εκείνο που ήθελε τον Σινουάρ να έχει σκοτωθεί στη φονική επίθεση που είχε στόχο ένα σχολείο στην πόλη της Γάζας.

Ο Γιαχία Σινουάρ ο οποίος ήταν ο εγκέφαλος των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου στο Ισραήλ, έγινε αρχηγός της Χαμάς τον περασμένο Αύγουστο, αφού ο προκάτοχός του, Ισμαήλ Χανίγιε, σκοτώθηκε σε έκρηξη στο Ιράν. Γεννημένος το 1962, ο Σινουάρ ήταν ένα από τα πρώτα μέλη της Χαμάς όταν ιδρύθηκε το 1987. Προηγουμένως ηγήθηκε του κλάδου ασφαλείας της μαχητικής ομάδας και ήταν γνωστός για τις αδίστακτες τακτικές του ενάντια σε ύποπτους συνεργάτες του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.