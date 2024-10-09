Σε 22 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις των τελευταίων ημερών στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, ενώ συνεργεία διάσωσης εξακολουθούν να αναζητούν έξι αγνοούμενους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών.

Η κοινότητα Ντόνια Γιαμπλάνιτσα, περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Σαράγεβο, έχει υποστεί καταστροφικό πλήγμα από την κακοκαιρία. Το χωριό, το οποίο βρίσκεται κοντά σε λατομείο, έχει θαφτεί κάτω από λάσπη και βράχους.

«Ο αριθμός των νεκρών στο καντόνι Ερζεγοβίνης-Νερέτβα ανέρχεται σε 19», ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Άλλοι τρεις άνθρωποι εντοπίστηκαν νεκροί στην κεντρική Βοσνία.

Διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν τέσσερις αγνοούμενους στην ευρύτερη περιοχή της Γιαμπλάνιτσα και άλλους δύο στο Κόνιτς, ενημέρωσαν οι αρχές.

Ενόψει ισχυρών βροχοπτώσεων που προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας διέταξε χθες Τρίτη την άμεση εκκένωση των περιοχών Γιαμπλάνιτσα και Κόνιτς, οι οποίες έχουν πληγεί σκληρά από την κακοκαιρία.

Δρόμοι, γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές καταστράφηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που έπληξαν τη χώρα την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές και να δυσχεραίνεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

