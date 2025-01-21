Σάλος έχει προκληθεί εξαιτίας ενός... αμφιλεγόμενου χαιρετισμού του πολυδισεκατομυριούχου Elon Musk, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο Capital One Arena στην Ουάσιγκτον, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ορκωμοσία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Αφού ευχαρίστησε το πλήθος που έστειλε τον Ρεπουμπλικάνο μεγιστάνα ξανά στον Λευκό Οίκο, ο Μασκ στη συνέχεια άγγιξε με το δεξιό του χέρι το αριστερό μέρος του στήθους του και ύψωσε το χέρι με την παλάμη ανοικτή κι εκτεταμένη. Επανέλαβε τη χειρονομία στρεφόμενος προς το υπόλοιπο πλήθος, πίσω του.

«Η καρδιά μου είναι μαζί σας», είπε ο Μασκ, χτυπώντας ξανά στο στήθος. «Χάρη σε εσάς το μέλλον του πολιτισμού είναι εξασφαλισμένο. Χάρη σε εσάς. Θα έχουμε ασφαλείς πόλεις, επιτέλους ασφαλείς πόλεις. Ασφαλή σύνορα, λογικές δαπάνες. Βασικά πράγματα. Και θα πάμε τον «Δόγη» στον Άρη».

Just in 🚨 CNN is claiming Elon Musk is a Nazi just moments after Trumps inauguration. pic.twitter.com/K7bw7Soi1X — Joshua Jake (@itzjoshuajake) January 20, 2025

Για την ιστορικό Κλερ Όμπιν, ειδική στο ζήτημα του ναζισμού στις ΗΠΑ, δεν υπάρχει αμφιβολία: ο Ίλον Μασκ έκανε όντως το «ζιγκ χάιλ», τον ναζιστικό χαιρετισμό, σχολίασε μέσω X.

«Δεν πήρε πολύ» σχολίασε δηκτικά επίσης μέσω X ο Δημοκρατικός βουλευτής Τζίμι Γκόμες, παραθέτοντας άλλη ανάρτηση με τη φωτογραφία του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη καθώς κάνει τον χαιρετισμό επί σκηνής.

Άλλη ιστορικός ειδικευμένη στον φασισμό, η Ρουθ Μπεν-Γκιάτ, επίσης τόνισε μέσω X πως «αυτός ήταν όντως ναζιστικό χαιρετισμός, πολύ πολεμοχαρής».

Ορισμένες ξένες εφημερίδες, όπως η ισραηλινή Haaretz ή η βρετανική Guardian, σημείωσαν πως ο Αμερικανός επιχειρηματίας «φάνηκε» να κάνει «φασιστικό» ή «φασιστικού στιλ» χαιρετισμό.

«Φαίνεται πως το κράταγε μέσα του καιρό κι επιτέλους μπόρεσε να το κάνει», σχολίασε η Δημοκρατική βουλεύτρια Κόρι Μπους, επίσης μέσω X.

Φαίνεται «λες κι έκανε πρόβες μπροστά στον καθρέφτη για να βρει την ακριβή γωνία», πρόσθεσε ειρωνικά.

Η απάντηση του Μασκ

Μετά τις δεκάδες αναρτήσεις στον ίδιο του τον ιστότοπο για τη χειρονομία του, ο Ίλον Μασκ απάντησε στο Χ.

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρόμικα κόλπα. Η επίθεση 'όλοι είναι Χίτλερ' είναι πολύ κουραστική» έγραψε.

Frankly, they need better dirty tricks.



The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

Επιπλέον ο λογαριασμός Autism Capital έγραψε: «Μπορούμε να σταματήσουμε να αποκαλούμε τους ανθρώπους ναζί; Δεν λειτούργησε την προεκλογική περίοδο, δεν λειτουργεί και τώρα, είναι κουραστικό, βαρετό και παλιό. Δεν περνάει πια, οι άνθρωποι δεν σοκάρονται από αυτό».

Ο Μασκ απάντησε σε σχόλιο: «ναι, αυτό ακριβώς» και έβαλε ένα emoji που χασμουριέται.

Το περιοδικό Wired, επισήμανε πως πολλές προσωπικότητες της άκρας δεξιάς δεν έκρυψαν τη χαρά τους για τη χειρονομία αυτή, όπως ο σχολιαστής Έβαν Κίλγκορ, πως εξήρε την «απίστευτη» κίνηση του κ. Μασκ.

Το τελευταίο διάστημα ο Ίλον Μασκ πολλαπλασίασε τις δηλώσεις υποστήριξης στο γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD, στην ακροδεξιά πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι, καθώς και στο βρετανικό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK.

«Ο Ίλον Μασκ γνώριζε ακριβώς τι έκανε με τον φασιστικό ρωμαϊκό χαιρετισμό του στην εκδήλωση του Τραμπ σήμερα — που εγγράφεται στο πλαίσιο της ρητής υποστήριξής του σε πολιτικές και κόμματα της άκρας δεξιάς», τόνισε η Έιμι Σπιτάλνικ, επικεφαλής της αμερικανικής εβραϊκής οργάνωσης JCPA.

«Κατά κάποιο τρόπο, βρεθήκαμε να συζητάμε αν ένας ναζιστικός χαιρετισμός στη συγκέντρωση του Τραμπ ήταν όντως ναζιστικός χαιρετισμός, μόλις οκτώ ώρες μετά την έναρξη της δεύτερης προεδρίας Τραμπ. Ακριβώς έτσι λειτουργεί ο φασισμός», συμπλήρωσε η ίδια.

Αλλά για τον Μπράντον Γκαλάμπος, 29χρονο πάστορα που ήταν παρών στην εκδήλωση, η χειρονομία του μεγιστάνα της τεχνολογίας έμοιαζε «χιουμοριστική».

«Είναι πολύ παράξενος και χρησιμοποιεί πολύ τον σαρκασμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Προφανώς η αριστερά (...) θα πει πως είναι ναζί ή ό,τι νά’ναι, όμως νομίζω πως ήταν απλά χιουμοριστικός ο τρόπος που το έκανε».

Η οργάνωση ADL, που αγωνίζεται εναντίον του αντισημιτισμού και έχει καταφερθεί στο παρελθόν εναντίον του πλουσιότερου ανθρώπου στην υφήλιο, αυτή τη φορά φάνηκε να τον υπερασπίζεται. «Μοιάζει σαν ο Ίλον Μασκ να έκανε άγαρμπη χειρονομία σε στιγμή ενθουσιασμού, όχι ναζιστικό χαιρετισμό», εκτίμησε μέσω X.

Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές αντέδρασε ορισμένα στην τοποθέτηση αυτή της ADL. «Υπερασπίζεστε ένα ‘χάιλ Χίτλερ’ που έγινε επανειλημμένα», σφυροκόπησε.

«Ο κόσμος μπορεί επισήμως να σταματήσει να στρέφεται σε εσάς ως πηγή αξιόπιστης πληροφόρησης», πρόσθεσε η πολιτικός της αριστερής πτέρυγας των Δημοκρατικών.

Για τον ιστορικό Άαρον Άστορ, ο χαιρετισμός του πολυδισεκατομμυριούχου δεν ήταν ναζιστικός.

«Έχω επικρίνει τον Ίλον Μασκ επανειλημμένα, επειδή αφήνει τους νεοναζί να λερώνουν αυτή την πλατφόρμα, ανέφερε μέσω X, προτού συμπληρώσει «όμως αυτός δεν είναι ναζιστικός χαιρετισμός. Αυτός είναι ένας αυτιστικός, κοινωνικά αδέξιος άνθρωπος που λέει στο πλήθος ‘σας ευχαριστώ από την καρδιά μου’».

Ο Ίλον Μασκ είχε αποκαλύψει το 2021 πως πάσχει από το σύνδρομο Άσπεργκερ, μορφή αυτισμού.

