Η Δαμασκός δηλώνει ότι ο τερματισμός των κυρώσεων από τον Τραμπ θα ανοίξει τον δρόμο για ανοικοδόμηση και ανάπτυξη

Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Άσαντ αλ Σιμπάνι δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας ότι η απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να βάλει τέλος στο πρόγραμμα των κυρώσεων σε βάρος της Συρίας, "θα ανοίξει την πόρτα στην πολυαναμενομενη ανοικοδόμηση και ανάπτυξη", σύμφωνα με ανάρτηση του επικεφαλής της συριακής διπλωματίας στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

Ο Σύρος υπουργός δήλωσε ότι με το μέτρο αυτό 'αίρεται το εμπόδιο' κατά της οικονομικής ανάκαμψης και ανοίγει τη χώρα στη διεθνή κοινότητα.

