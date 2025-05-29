Πάνω από 17.000 άνθρωποι απομακρύνονται εσπευσμένα από τα σπίτια τους στη Μανιτόμπα, στον κεντρικό Καναδά, καθώς η επαρχία αυτή γνωρίζει μια από τις χειρότερες ενάρξεις της περιόδου των δασικών πυρκαγιών, σύμφωνα με τις αρχές.

Manitoba Canada has declared a province-wide state of emergency as wildfires continue to threaten communities across the province. 300,000 acres burned so far



Evacuation orders have been issued for the city of Flin Flon, Pimicikamak Cree Nation and the northern community of… pic.twitter.com/wUH8WI68aF May 29, 2025

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επιχείρηση εσπευσμένης απομάκρυνσης (κατοίκων) στη Μανιτόμπα» τα τελευταία χρόνια, τόνισε ο επαρχιακός πρωθυπουργός Ουάμπ Κίνιου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, κάνοντας λόγο για κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης σε όλη την επαρχία.

Στρατιωτικό αεροσκάφος θα αναπτυχθεί «άμεσα» για να μπορέσουν να απομακρυνθούν εσπευσμένα κάτοικοι των πιο απομακρυσμένων περιοχών, πρόσθεσε.

Σχεδόν 2.000.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων επλήγησαν από φωτιές από τον περασμένο μήνα, με άλλα λόγια έκταση τριπλάσια από τον ετήσιο μέσο όρο στην επαρχία αυτή.

Χθες χαρακτηρίζονταν ενεργά 134 πύρινα μέτωπα σε διάφορες επαρχίες, ανάμεσά τους στο Οντάριο, στη Βρετανική Κολομβία, στην Αλμπέρτα και στη Σασκάτσουαν.

Κατά προβλέψεις των αρχών η τρέχουσα περίοδος των δασικών πυρκαγιών μπορεί να είναι «άνω του φυσιολογικού» στον κεντρικό και στον δυτικό Καναδά τον Ιούνιο και τον Ιούλιο και «πολύ άνω του φυσιολογικού» τον Αύγουστο, ιδίως εξαιτίας της σοβαρής ως ακραίας ξηρασίας που συνεχίζει να πλήττει τομείς της χώρας, μεγάλο μέρος της οποίας καλύπτεται από δάση και περιοχές με βλάστηση.

NEW: Two fronts in British Columbia and the Northwest Territories are just the latest in a summer of devastating wildfires across Canada that have forced tens of thousands from their homes and left millions of acres scorched



READ: https://t.co/KcL7xEY9y3 pic.twitter.com/RmiwqpVv86 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 19, 2023

Εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής και της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη, ο Καναδάς βρίσκεται ολοένα συχνότερα αντιμέτωπος με ακραία μετεωρολογικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, όπως οι πελώριες πυρκαγιές των τελευταίων χρόνων.

Το 2023, η χώρα της βόρειας Αμερικής έζησε τη χειρότερη περίοδο πυρκαγιών στην ιστορία της.

Πηγή: skai.gr

