ΕΕ: Απαγορεύει σε «πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης» να συμμετέχουν σε διαδικτυακές συναντήσεις

Σκεφτήκατε να στείλετε τον βοηθό σας σε μια διαδικτυακή συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή;

Αν είναι «πράκτορας τεχνητής νοημοσύνης» ξανασκεφτείτε το, αναφέρει το Politico

Το εκτελεστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει έναν νέο βασικό κανόνα που απαγορεύει στους εικονικούς βοηθούς που λειτουργούν με τεχνητή νοημοσύνη να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του. Επέβαλε τον κανόνα για πρώτη φορά σε μια τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους από ένα δίκτυο γραφείων υποστήριξης ψηφιακής πολιτικής σε όλη την Ευρώπη νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Δεν επιτρέπονται πράκτορες AI», ανέφερε μια διαφάνεια σχετικά με την εθιμοτυπία των ηλεκτρονικών συναντήσεων στην αρχή της παρουσίασης.

Η Επιτροπή αναγνώρισε ότι έχει επιβάλει τον βασικό κανόνα για πρώτη φορά την περασμένη εβδομάδα, αρνούμενη να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πολιτική και τους λόγους για τους οποίους έλαβε την απόφαση.

Είναι μια ανατροπή σε μια πρόσφατη εξέλιξη στην τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης: την άνοδο των εν λόγω «πρακτόρων AI».

Η πιο δημοφιλής εφαρμογή AI μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι chatbots όπως το ChatGPT της OpenAI, τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν κείμενο ή πληροφορίες ή να εκτελέσουν μία μεμονωμένη εργασία όταν ζητηθεί από έναν άνθρωπο. Αλλά οι πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης ξεπερνούν αυτό το όριο: Είναι βοηθοί που μπορούν να αντιμετωπίσουν πολλές εργασίες αυτόνομα και να αλληλεπιδράσουν σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ενεργούν για λογαριασμό των χρηστών για να εκτελέσουν μια σειρά εργασιών βοηθώντας τους στην εργασία ή στην καθημερινή τους ζωή.

Μία από αυτές τις εργασίες είναι η συμμετοχή σε μια διαδικτυακή σύσκεψη, η λήψη σημειώσεων ή ακόμα και η απαγγελία ορισμένων πληροφοριών.

Οι Βρυξέλλες προετοιμάζονται για μια εποχή στην οποία οι πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή και τις επιχειρήσεις.

Η επίμαχη τεχνολογία αναφέρθηκε σε ένα ευρύτερο πακέτο της Επιτροπής για τους εικονικούς κόσμους που δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου. «Οι πράκτορες AI είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν σχεδιαστεί για να αντιλαμβάνονται και να αλληλεπιδρούν με το εικονικό περιβάλλον», γράφει το κείμενο. Οι πράκτορες μπορούν να «λειτουργούν αυτόνομα», αλλά η εργασία τους ορίζεται από «συγκεκριμένους προκαθορισμένους κανόνες».

Οι κορυφαίες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης έχουν πειραματιστεί όλες με τις δικές τους εφαρμογές πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης. Τον Ιανουάριο, η OpenAI κυκλοφόρησε το Operator, μια ερευνητική έκδοση ενός πράκτορα AI που μπορεί να εκτελέσει πολλές εργασίες σε ένα ξεχωριστό πρόγραμμα περιήγησης ιστού. Η Microsoft έχει επίσης αναπτύξει τη δυνατότητα δημιουργίας πρακτόρων στην πλατφόρμα AI Copilot που είναι ενσωματωμένο στα Windows. Η γαλλική εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Mistral προσφέρει επίσης μια πλατφόρμα για την κατασκευή πρακτόρων.

Μέχρι στιγμής, η τεχνολογία δεν καλύπτεται από κάποια συγκεκριμένη νομοθεσία, αλλά τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης με τα οποία λειτουργούν οι πράκτορες θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον νόμο της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη.



