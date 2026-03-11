Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν (Ursula von der Leyen) δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη παραδώσει 40 τόνους προμηθειών και σχεδιάζει επιπλέον ανθρωπιστικές πτήσεις, ενώ παράλληλα θα διαθέσει 100 εκατομμύρια ευρώ σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τον Λίβανο.

Πρόσθεσε επίσης ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Μισέλ Αούν (Michel Aoun), προκειμένου να εκφράσει την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη χώρα και τον λαό της.

Πηγή: skai.gr

