Ebury: Οι αγορές συναλλάγματος παραμένουν ήρεμες εν μέσω της αναταραχής στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Του Enrique Diaz-Alvarez, Chief Financial Risk Officer της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Παρότι οι μετοχές τεχνολογίας είχαν τη χειρότερη εβδομάδα τους μετά το «liberation day» crash του Απριλίου, οι αγορές συναλλάγματος αντιμετώπισαν σε μεγάλο βαθμό με ψυχραιμία το μικρό κραχ στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα κύρια νομίσματα παρέμειναν σε στενά εύρη, ενώ ορισμένα νομίσματα αναδυόμενων αγορών σημείωσαν μικρά κέρδη. Μέσα σε αυτή την ηρεμία, αξίζει να σημειωθεί ότι η στερλίνα άντεξε ικανοποιητικά τη συντηρητική στροφή της Τράπεζας της Αγγλίας τον Νοέμβριο, καταγράφοντας μικρά κέρδη έναντι του δολαρίου. Ο χαμένος της εβδομάδας ήταν το δολάριο Νέας Ζηλανδίας, λόγω απογοητευτικών στοιχείων για την αγορά εργασίας εκεί. Την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, εντείνονται οι ελπίδες για επίλυση του αδιεξόδου σχετικά με το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ. Αυτό θα επέτρεπε την επανέναρξη δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων και θα προσέφερε τα αναγκαία στοιχεία για την κατάσταση της αμερικανικής οικονομίας.

Η επόμενη εβδομάδα αναμένεται ιδιαίτερα σημαντική για τη στερλίνα, καθώς τα στοιχεία για την αγορά εργασίας την Τετάρτη θα ακολουθηθούν την Πέμπτη από τα στοιχεία τρίτου τριμήνου για το ΑΕΠ και τη βιομηχανική παραγωγή Σεπτεμβρίου. Στην Ευρωζώνη δεν αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Το αν θα υπάρξουν νέα που μπορούν να κινητοποιήσουν τις αγορές σχετικά με την αμερικανική οικονομία θα εξαρτηθεί φυσικά από το αν επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του shutdown. Θα παρακολουθούμε επίσης τις εξελίξεις στο χρηματιστήριο, καθώς ο αντίκτυπος του πλούτου και η επίδραση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη μάλλον λειτουργούν συνολικά υπέρ του αμερικανικού δολαρίου.

Η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα, αλλά οριακά, καθώς τέσσερα από τα εννέα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής μειοψήφησαν, περισσότεροι από όσους αναμένονταν. Η στερλίνα το απορρόφησε αυτό καλύτερα του αναμενομένου, ανακάμπτοντας μετά από μια μικρή πτώση αμέσως μετά τη συνεδρίαση. Καθώς περιμένουμε την κρίσιμη δημοσιοποίηση του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου, τα οικονομικά στοιχεία αυτής της εβδομάδας θα είναι καθοριστικά, δεδομένης της σαφούς εξάρτησης της Επιτροπής από τα δεδομένα. Η έκθεση για την απασχόληση την Τρίτη και η ταχεία εκτίμηση του ΑΕΠ την Τετάρτη είναι κομβικές. Οποιαδήποτε θετική έκπληξη σε μία από τις δύο θα αναγκάσει τις αγορές να αναθεωρήσουν τις πιθανότητες μιας μείωσης επιτοκίων τον Δεκέμβριο, οι οποίες επί του παρόντος υπολογίζονται στο 70%.

Η μόνη αξιοσημείωτη είδηση από την Ευρωζώνη αυτή την εβδομάδα θα είναι η πρώτη αναθεώρηση των στοιχείων τρίτου τριμήνου για το ΑΕΠ. Αναμένουμε ότι θα επιβεβαιώσει τη συγκρατημένη βελτίωση του τόνου των οικονομικών ειδήσεων το τελευταίο διάστημα. Με την ΕΚΤ να παραμένει σε στάση αναμονής για το ορατό μέλλον, συνεχίζουμε να περιμένουμε να δούμε ενδείξεις ότι το μεγάλο γερμανικό δημοσιονομικό πακέτο, το οποίο ανακοινώθηκε νωρίτερα φέτος, θα αρχίσει να εμφανίζεται στους κύριους οικονομικούς δείκτες, που ίσως αποτελέσουν τον καταλύτη για μια νέα ανοδική κίνηση του ευρώ έναντι του δολαρίου.

Τα περιορισμένα στοιχεία, είτε ιδιωτικά είτε κρατικά, που εξακολουθούμε να λαμβάνουμε από τις ΗΠΑ δείχνουν ότι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας παραμένει αναιμική, αλλά οι απολύσεις βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Η έκθεση Challenger για τις απολύσεις την περασμένη εβδομάδα φάνηκε να δείχνει αύξηση στις απομακρύνσεις προσωπικού, αλλά θα δίναμε πολύ μικρό βάρος σε αυτό το συγκεκριμένο στοιχείο, καθώς δεν έχει υπάρξει αξιόπιστος δείκτης στο παρελθόν. Αν και η αμερικανική οικονομία φαίνεται μέχρι στιγμής να έχει υποστεί περιορισμένη ζημιά από το shutdown, αυτό μπορεί να αλλάξει γρήγορα αν διαρκέσει περισσότερο. Οι ακυρώσεις πτήσεων και η αναταραχή στις αερομεταφορές αυτή την εβδομάδα ίσως αποτελούν το πρώτο σημάδι μόνιμης ζημιάς. Αναμένουμε ότι η πρόσθετη πολιτική πίεση από αυτές και άλλες επιπτώσεις θα οδηγήσει σε συμφωνία που θα αποκαταστήσει την κανονική ροή δεδομένων και οικονομικών αναφορών.

