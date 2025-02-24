Λογαριασμός
Ζελένκσι για την επέτειο της ρωσικής εισβολής: 3 χρόνια αντίστασης, 3 χρόνια ευγνωμοσύνης, 3 χρόνια ηρωισμού

Βίντεο με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ανήρτησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευχαριστώντας όσους υποστηρίζουν τη χώρα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε «την αντίσταση» και τον «ηρωισμό» της χώρας του σήμερα, επέτειο τριών ετών από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Τρία χρόνια αντίστασης. Τρία χρόνια ευγνωμοσύνης. Τρία χρόνια απόλυτου ηρωισμού των Ουκρανών. Είμαι περήφανος για την Ουκρανία!», έγραψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ευχαρίστησε «όλους όσους υπερασπίζονται και υποστηρίζουν την Ουκρανία».

Την ανάρτηση αυτή ο Ζελένσκι τη συνόδευσε με ένα βίντεο που δείχνει τη ζωή των απλών Ουκρανών στις γραμμές του μετώπου και τις καθημερινές τους ασχολίες στη διάρκεια του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

