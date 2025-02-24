Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαιρέτισε «την αντίσταση» και τον «ηρωισμό» της χώρας του σήμερα, επέτειο τριών ετών από τη ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022.

«Τρία χρόνια αντίστασης. Τρία χρόνια ευγνωμοσύνης. Τρία χρόνια απόλυτου ηρωισμού των Ουκρανών. Είμαι περήφανος για την Ουκρανία!», έγραψε σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το οποίο ευχαρίστησε «όλους όσους υπερασπίζονται και υποστηρίζουν την Ουκρανία».

Την ανάρτηση αυτή ο Ζελένσκι τη συνόδευσε με ένα βίντεο που δείχνει τη ζωή των απλών Ουκρανών στις γραμμές του μετώπου και τις καθημερινές τους ασχολίες στη διάρκεια του πολέμου.

Three years of resistance. Three years of gratitude. Three years of absolute heroism of Ukrainians. I am proud of Ukraine! I thank everyone who defends and supports it. Everyone who works for Ukraine. And may the memory of all those who gave their lives for our state and people… pic.twitter.com/HeNMpJX891 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2025

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

