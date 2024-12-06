Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αλβανίας Μπαϊράμ Μπεγκάι προκήρυξε το απόγευμα της Τετάρτης (05/12) τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών στη χώρα την 11η Μαΐου 2025.

Πρόκειται για τις ενδέκατες βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία μετά την πτώση του ολοκληρωτικού καθεστώτος στη χώρα, το 1991.

«Ο κύριος λόγος για τον καθορισμό της 11ης Μαΐου 2025 ως ημερομηνίας διεξαγωγής αυτών των εκλογών έγκειται στην ανάγκη που εξέφρασε η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή να χρησιμοποιήσει όλο τον διαθέσιμο χρόνο για την προετοιμασία των νομικών και οργανωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ψηφοφορία των Αλβανών από το εξωτερικό», εξήγησε ανακοίνωση των υπηρεσιών του προέδρου Μπεγκάι.

Στο κείμενο προστέθηκε ότι «ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκφράζει την πεποίθησή του ότι η κύρια πρόκληση αυτών των εκλογών θα είναι η ψηφοφορία από το εξωτερικό και η μαζική συμμετοχή των ψηφοφόρων που ζουν στο εξωτερικό σε αυτή την ουσιαστική διαδικασία για τη δημοκρατία».

Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στην Αλβανία διεξήχθησαν την 26η Απριλίου 2021. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Έντι Ράμα αναδείχθηκε στην πρώτη θέση, καταλαμβάνοντας 77 από τις συνολικά 140 έδρες του κοινοβουλίου και σχημάτισε κυβέρνηση.

Από το 2013, το κόμμα του Έντι Ράμα έχει καταγάγει αλλεπάλληλες νίκες σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις στην Αλβανία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

