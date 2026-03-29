Ο Μακρόν εκφράζει τη στήριξή του στον Λατίνο Πατριάρχη Ιεροσολύμων

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά ανησυχητικών αποφάσεών της

 Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε σήμερα, με μήνυμά του στην πλατφόρμα Χ, την πλήρη υποστήριξή του στον Λατίνο (Ρωμαιοκαθολικό) Πατριάρχη Ιεροσολύμων και στους χριστιανούς των Αγίων Τόπων έναντι της απόφασης της ισραηλινής αστυνομίας να απαγορεύσει την τέλεση της λειτουργίας της Κυριακής των Βαΐων.

Ο Γάλλος πρόεδρος υπογραμμίζει ότι η απόφαση της ισραηλινής αστυνομίας έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά ανησυχητικών αποφάσεών της που παραβιάζουν το καθεστώς των Αγίων Τόπων.

TAGS: Εμανουέλ Μακρόν Ισραήλ
