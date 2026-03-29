Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι δεν διαπίστωσε αμέλεια ή ηθικές παραλείψεις από τους αξιωματικούς που εμπλέκονταν στον θάνατο του Ισραηλινού αγρότη, Όφερ Μοσκόβιτς, κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ο επικεφαλής της Βόρειας Διοίκησης του Ισραήλ είχε δηλώσει στις 23 Μαρτίου ότι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κατά λάθος με πυρά πυροβολικού, σκοτώνοντας τον 60χρονο Μοσκόβιτς, παραγωγό αβοκάντο από την πόλη Μισγκάβ Αμ.

Αρχικά, ο στρατός είχε αποδώσει το περιστατικό σε διασυνοριακά πυρά από τον Λίβανο. «Η έρευνα διαπίστωσε ότι τα πυρά πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο επιχειρησιακού συμβάντος για την παροχή άμεσης υποστήριξης στις δυνάμεις που εκτελούσαν ελιγμούς», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

«Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το λάθος προέκυψε από τη σύγκλιση πολλών επιχειρησιακών παραγόντων και μη βέλτιστων συνθηκών βολής. Παράλληλα, δεν διαπιστώθηκε αμέλεια ούτε εντοπίστηκε οποιαδήποτε ηθική αποτυχία μεταξύ όσων συμμετείχαν στη διαδικασία βολής εντός της μονάδας πυροβολικού.»

Ο στρατός πρόσθεσε ότι ο επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων έδωσε εντολή για την εφαρμογή αυστηρότερων επιχειρησιακών οδηγιών σχετικά με τη χρήση πυροβολικού πάνω από κατοικημένες περιοχές και υποδομές.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση και αεροπορική εκστρατεία στον Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, της οργάνωσης που υποστηρίζεται από το Ιράν και άρχισε να εκτοξεύει πυρά προς το Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, δύο ημέρες μετά την έναρξη αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων κατά του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

