Απαγόρευση πρόσβασης στον Πανάγιο Τάφο: Ο Σάντσεθ μιλά για αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία

«Η ισπανική κυβέρνηση καταδικάζει την πράξη αυτή και απαιτεί από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο»

Πέδρο Σάνσεθ

Η παρεμπόδιση «χωρίς λόγο ή αιτία» του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων να εισέλθει στον ναό του Παναγίου Τάφου για να τελέσει τη λειτουργία της Κυριακής των Βαΐων για τους Καθολικούς συνιστά «αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία», κατήγγειλε ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ.

«Από την ισπανική κυβέρνηση, καταδικάζουμε αυτήν την αδικαιολόγητη επίθεση στη θρησκευτική ελευθερία και απαιτούμε από το Ισραήλ να σεβαστεί την ποικιλομορφία των θρησκευτικών πεποιθήσεων και το διεθνές δίκαιο. Καθώς χωρίς ανεκτικότητα, η συνύπαρξη είναι αδύνατη», δήλωσε ο Πέδρο Σάντσεθ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Πηγή: skai.gr

