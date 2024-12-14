Ο Μακρόν ανέθεσε στον νέο Γάλλο πρωθυπουργό Μπαϊρού το δύσκολο έργο της διαχείρισης της Λεπέν

Ο βετεράνος κεντρώος πολιτικός Φρανσουά Μπαϊρού έγινε ο τέταρτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε ένα χρόνο την Παρασκευή, αφού ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διόρισε τον επί χρόνια σύμμαχό του ως νέο επικεφαλής της κυβέρνησης, όπως σημειώνει το πρακτορείο Bloomberg.

Η ανακοίνωση έγινε με μια σύντομη δήλωση. Οι δύο τους συναντήθηκαν για σχεδόν δύο ώρες νωρίτερα την Παρασκευή.

Ο Μπαϊρού, 73 ετών, αντικαθιστά το, Μισέλ Μπαρνιέ, ο οποίος απομακρύνθηκε την περασμένη εβδομάδα, αφού η ηγέτιδα της ακροδεξιάς Μαρίν Λεπέν ενώθηκε με την αριστερά σε μια πρόταση μομφής για μια διαφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό.

Ο Μπαϊρού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την ίδια μοίρα με τον Μπαρνιέ, καθώς το νομοθετικό σώμα της Γαλλίας παραμένει διαιρεμένο σε τρία μπλοκ -μια αριστερή συμμαχία, κεντρώους και συντηρητικούς και την ακροδεξιά- που δεν συγκλίνουν σε πολιτικές γραμμές. Η πιστοληπτική ικανότητα της Γαλλίας υποβαθμίστηκε από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, ο οποίος επικαλέστηκε «πολύ χαμηλή πιθανότητα» ότι η επόμενη κυβέρνηση θα μειώνει διαρκώς το μέγεθος των δημοσιονομικών ελλειμμάτων πέραν του επόμενου έτους.

Προς το παρόν, ο Μπαϊρού φαίνεται να έχει τη σιωπηρή υποστήριξη του κόμματος της Λεπέν, το οποίο είναι το μεγαλύτερο στο κοινοβούλιο και, ως εκ τούτου, διαθέτει τεράστια επιρροή. Λίγο μετά τον διορισμό του Μπαϊρού, ο Τζόρνταν Μπαρντελά, ο πρόεδρος του ακροδεξιού κόμματος Εθνική Συσπείρωση, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν θα υποστήριζε μια ψήφο δυσπιστίας εξ ορισμού εναντίον ενός πρωθυπουργού από το κέντρο ή τη δεξιά, δίνοντας εμμέσως στον νέο επικεφαλής της κυβέρνησης κάποιο περιθώριο ελιγμών.

Ο Μπαϊρού μπορεί επίσης να έχει κάποια επιρροή στην Εθνική Συσπείρωση, αφού βοήθησε τη Λεπέν όταν κινδύνευσε να μην έχει αρκετή χορηγία από εκλεγμένους αξιωματούχους για να κατέβει στις προεδρικές εκλογές του 2022. Υποστήριξε την προεδρική της υποψηφιότητα δίνοντάς της την επίσημη υπογραφή του ως εκλεγμένος αξιωματούχος και δήλωσε τότε ότι το να της εμποδίσει την πορεία της θα ήταν αντιδημοκρατικό.

Αλλά αν η ιστορία είναι διδακτική, ο νέος πρωθυπουργός μπορεί να θέλει να δώσει προσοχή σε αυτό που ο προκάτοχός του έμαθε με τον δύσκολο τρόπο: Δεν υπάρχει τρόπος να κατευνάσεις τη Μαρίν Λεπέν. Η σύντομη θητεία του Μπαρνιέ ως πρωθυπουργού ξεκίνησε επίσης με τη Λεπέν ως επί το πλείστον στο πλευρό του, προτού αποφασίσει να τον καταψηφίσει παρά την εξασφάλιση βασικών δημοσιονομικών παραχωρήσεων.

Εν τω μεταξύ, ο Γάλλος πρόεδρος ποντάρει στο ότι η εμπειρία του Μπαϊρού ως υποστηρικτή της κεντρώας γαλλικής πολιτικής θα του επιτρέψει να δημιουργήσει έναν συνασπισμό για την έγκριση του προϋπολογισμού.

Το πρώτο μέλημα του Μπαϊρού θα είναι να συγκροτήσει ένα υπουργικό συμβούλιο με προσωπικότητες που θα είναι αποδεκτές από το μεγαλύτερο μέρος των βουλευτών του κοινοβουλίου, προκειμένου να προωθήσει τον προϋπολογισμό του 2025, ένα βασικό σημείο της ατζέντας του.

«Γνωρίζω καλά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε», δήλωσε ο Μπαϊρού το βράδυ της Παρασκευής.

Ο διορισμός του Μπαϊρού δεν άλλαξε πολύ την πολιτική σκηνή.

«Πρόκειται για ένα μη-γεγονός, τόσο για τις μετοχές όσο και για το spread των ομολόγων», δήλωσε ο David Kruk, επικεφαλής συναλλαγών της La Financiere de L'Echiquier στο Παρίσι. «Κανείς δεν θέλει να επενδύσει στη Γαλλία προς το παρόν, παρά μόνο όσοι θέλουν να παίξουν το παιχνίδι της ανάκαμψης στο τέλος του έτους».

Σε μια απρογραμμάτιστη έκθεση λίγες ώρες μετά τον διορισμό του Μπαϊρού, ο οίκος Moody's υποβάθμισε την αξιολόγησή του για τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης σε Aa3 από Aa2, τρία επίπεδα κάτω από τη μέγιστη αξιολόγηση. Η Γαλλία έχει ήδη υποβαθμιστεί σε αντίστοιχα επίπεδα από τη Fitch και την S&P. Η Moody's ανέφερε ότι η άποψή της είναι ότι τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας θα «αποδυναμωθούν σημαντικά τα επόμενα χρόνια».

Κεντρώος

Ο Μπαϊρού είναι καθολικός, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως εμπνευσμένο από τις ιδέες της ευρωπαϊκής χριστιανικής δημοκρατίας.

Ονομάστηκε ύπατος επίτροπος σχεδιασμού -μια άμισθη θέση σε κυβερνητικό think tank που κατείχε μέχρι σήμερα- από τον Μακρόν πριν από τέσσερα χρόνια. Από το 2014 υπηρετεί επίσης ως δήμαρχος της πόλης Pau στη Νότια Γαλλία.

Η πολιτική πορεία του Μπαϊρού, εν μέρει, αντικατοπτρίζει το εγχειρίδιο του νέου πρωθυπουργού του Μακρόν, καθώς και αυτός πόνταρε από νωρίς στην καριέρα του στην οικοδόμηση μιας κεντρώας δύναμης, δανειζόμενος στοιχεία από τα παραδοσιακά δεξιά και αριστερά κόμματα.

Ο Μπαϊρού, ο οποίος λέει ότι μιλάει με τον Μακρόν περίπου τρεις φορές την εβδομάδα στο τηλέφωνο, έχει ταχθεί υπέρ του να συνταξιοδοτούνται οι Γάλλοι αργότερα, αν και δεν ψήφισε την αντιδημοφιλή συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν πέρυσι, λέγοντας ότι έπρεπε να είναι πιο φιλόδοξη και μετασχηματιστική.

Ο Μπαϊρού διετέλεσε υπουργός Παιδείας για τέσσερα χρόνια τη δεκαετία του 1990, εν μέρει υπό τον πρόεδρο Ζακ Σιράκ. Έγινε γνωστός κατά τη διάρκεια των προεδρικών εκλογών του 2002, όταν τάχθηκε υπέρ μιας πιο αναλογικής ψηφοφορίας και πιάστηκε στην τηλεόραση να χαστουκίζει ένα παιδί που είχε κατηγορήσει ότι έβαλε τα χέρια του στις τσέπες του (ο Μπαϊρού δήλωσε αργότερα ότι είχε ενεργήσει ως «καλός πατέρας»).

Κατέβηκε υποψήφιος για την προεδρία σε τρεις διαδοχικές εκλογές, αρχής γενομένης από το 2002, όταν ήρθε τέταρτος στον πρώτο γύρο των εκλογών, με περίπου 7% των ψήφων. Πέντε χρόνια αργότερα, το 2007, το ποσοστό του αυξήθηκε στο 19% των ψήφων, αλλά υποχώρησε στο 9% το 2012.

Εκείνη τη χρονιά, δήλωσε ότι θα ψήφιζε τον υποψήφιο των Σοσιαλιστών Φρανσουά Ολάντ στον δεύτερο γύρο για να εμποδίσει τον συντηρητικό Νικολά Σαρκοζί, ο οποίος κατηγορήθηκε από τους κεντρώους ότι υποδαύλιζε τους φόβους για τη μετανάστευση και την ανασφάλεια. Οι δύο τους είχαν έκτοτε μια τεταμένη σχέση.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του 2017, αφού συνέκρινε τον Μακρόν με τον Σαρκοζί και τον αποκάλεσε υποψήφιο του «κόσμου των μεγάλων συμφερόντων και του χρήματος», συσπειρώθηκε πίσω από τον Γάλλο πρόεδρο και ορίστηκε υπουργός Δικαιοσύνης στην πρώτη του κυβέρνηση.

Ο Μπαϊρού αντικαταστάθηκε μετά από ένα μήνα. Τον Φεβρουάριο αθωώθηκε στην επταετή υπόθεση για την αθέμιτη απασχόληση κοινοβουλευτικών βοηθών από το κόμμα του, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή του στην κυβέρνηση.

Εδώ και καιρό τάσσεται υπέρ της αναλογικής ψηφοφορίας στην Εθνοσυνέλευση, προκειμένου να μεταφερθεί περισσότερη εξουσία από το Παρίσι στην υπόλοιπη χώρα. Ο Μπαρντελά δήλωσε μετά την είδηση του διορισμού ότι αναμένει πρόοδο σε αυτό το μέτρο - ένα από τα μακροχρόνια αιτήματα του κόμματός του.

Ο Μπαϊρού δεν έχει εγκαταλείψει τις προεδρικές του φιλοδοξίες. Ερωτηθείς για τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2023, όταν ο Μακρόν δεν θα μπορεί νομικά να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη συνεχόμενη θητεία, είπε ότι ο Λουίζ ντα Σίλβα Λούλα εξελέγη πρόεδρος στα 77 του χρόνια. Ο Μπαϊρού θα είναι 76 ετών το 2027.

