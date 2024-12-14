Μετανάστες: Η ΜΚΟ «Γιατροί Χωρίς Σύνορα» αναστέλλει μέχρι νεοτέρας τις επιχειρήσεις της στην κεντρική Μεσόγειο

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins Sans Frontières, MSF) ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως βάζει τέλος στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην κεντρική Μεσόγειο, καθώς «οι νόμοι και οι πολιτικές» της Ιταλίας κάνουν «αδύνατη τη συνέχιση του τρέχοντος επιχειρησιακού μοντέλου».

Το πλοίο της που εκτελεί ανθρωπιστικές επιχειρήσεις, το Geo Barents, αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια «τέσσερις φορές κυρώσεις από πλευράς ιταλικών αρχών», οι οποίες επέβαλαν «συνολικά 600 ημέρες ακινητοποίησής του σε λιμένες», κατήγγειλε η MSF σε ανακοίνωσή της.

Οι κυρώσεις αυτές, που μοναδικό σκοπό είχαν «να τιμωρηθεί» η οργάνωση διότι «έκανε το ανθρωπιστικό και νομικό καθήκον της σώζοντας ζωές στη θάλασσα», επιβλήθηκαν βάσει διαφόρων διαταγμάτων της υπερσυντηρητικής κυβέρνησης υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζα Μελόνι, που έχει μετατρέψει σε άρμα μάχης της την καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης.

«Τον Δεκέμβριο του 2024, η Ιταλία ενέτεινε ακόμη περισσότερη την αυστηρότητα των κυρώσεων, διευκολύνοντας κι επιταχύνοντας την κατάσχεση των πλοίων έρευνας και διάσωσης των ανθρωπιστικών οργανώσεων», πρόσθεσε η ΜΚΟ.

Η πρακτική των ιταλικών αρχών συμπεριλαμβάνει το να υποδεικνύουν απομακρυσμένα λιμάνια, συχνά στο βόρειο τμήμα της χώρας, για την αποβίβαση ανθρώπων που διασώζονται στη θάλασσα, μειώνοντας έτσι τη δυνατότητα του Geo Barents να σώζει ανθρώπους σε κίνδυνο στη θάλασσα και να έχει παρουσία στις περιοχές όπου είναι απαραίτητο, δίνοντας συγκεκριμένο παράδειγμα.

«Τον Ιούνιο του 2023, οι ιταλικές αρχές απαίτησαν το Geo Barents, το οποίο μπορεί να υποδεχθεί ως και 600 ανθρώπους, να πάει στη Λα Σπέτσια, στη βόρεια Ιταλία, για να αποβιβάσει 13 διασωθέντες. Αυτό σήμαινε την διάνυση 1.000 και πλέον χιλιομέτρων, παρότι υπήρχαν πολύ πιο κοντινά λιμάνια», εξήγησε η MSF.

Υπογράμμισε ωστόσο πως δεν έχει καμιά πρόθεση να εγκαταλείψει τους μετανάστες στην τύχη τους.

Η ΜΚΟ «επαναβεβαιώνει τη σθεναρή δέσμευσή της στους μετανάστες, ιδιαίτερα στους ανθρώπους που αποπειρώνται τον επικίνδυνο διάπλου της κεντρικής Μεσογείου, διαδρομής όπου έχουν πεθάνει ή κηρυχθεί αγνοούμενοι πάνω από 31.000 άνθρωποι από το 2014», σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Η MSF έχει σκοπό να «επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν για να διεξαγάγει επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης σε μια από τις πιο φονικές μεταναστευτικές διαδρομές στον κόσμο», διαβεβαίωσε ο Χουάν Ματίας Χιλ, εκπρόσωπος της οργάνωσης για τις επιχειρήσεις αυτής της φύσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

