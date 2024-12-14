Βενεζουέλα: 9 νεκροί, ανάμεσά τους 7 παιδιά, εξαιτίας έκρηξης φιάλης αερίου

Εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τουλάχιστον επτά παιδιά, έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας έκρηξης φιάλης αερίου σε κατοικία στο Καράκας, την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, έκαναν γνωστό οι αρχές.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε κατοικία, όπου (...) εννιά συμπατριώτες μας δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους», ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών σε ανακοίνωσή του, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τα θύματα.

Νωρίτερα, η δήμαρχος της πρωτεύουσας της Βενεζουέλας, η Κάρμεν Μελέντες, είχε δημοσιοποιήσει απολογισμό που έκανε λόγο για οκτώ νεκρούς, ανάμεσά τους επτά παιδιά, διευκρινίζοντας πως το μεγαλύτερο σε ηλικία θύμα ήταν 20 ετών και το μικρότερο μόλις 15 ημερών.

Κατά τα πρώτα στοιχεία του πυροσβεστικού σώματος, η έκρηξη έγινε στο ισόγειο σπιτιού στη λαϊκή συνοικία Κότσε. Τα θύματα, που βρίσκονταν σε ψηλότερο σημείο μέσα στο οίκημα, πέθαναν από ασφυξία, σύμφωνα αξιωματούχο του δήμου της πρωτεύουσας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

