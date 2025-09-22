Ο Αλ-Σαράα στη Νέα Υόρκη, συναντήθηκε με τον Ρούμπιο - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ-Σαράα επανέλαβε την έκκλησή του προς την Ουάσιγκτον να άρει επισήμως τις αμερικανικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν βάσει του διατάγματος Caesar Act του 2019, κατά την επίσκεψή του στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για την πρώτη παρουσία Σύρου ηγέτη εδώ και σχεδόν έξι δεκαετίες.

Syrian President Ahmad al-#Sharaa has arrived for a historic #UNGA visit - the first by a Syrian head of state since 1967.



Al-#Sharaa leads an official delegation of ministers & senior officials: SANA pic.twitter.com/WBhi7OwyDp — ZamanAlwsl (@zamanalwslEN) September 22, 2025

Ο Σαράα, πρώην ηγετικό στέλεχος της Αλ Κάιντα, ηγήθηκε των ανταρτικών δυνάμεων που ανέτρεψαν την κυβέρνηση του Μπασάρ αλ-Άσαντ πέρυσι. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τον συνάντησε στο Ριάντ τον Μάιο και διέταξε την άρση των περισσότερων κυρώσεων, ωστόσο ο Νόμος «Caesar Syria Civil Protection Act» του 2019, που τις νομιμοποιεί, παραμένει σε ισχύ.

U.S. Secretary of State Marco Rubio met today in New York with Syrian President Ahmed al-Sharaa. pic.twitter.com/raDSiJhrMu — OSINTdefender (@sentdefender) September 22, 2025

Μιλώντας σε σύνοδο κορυφής στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, ο Αλ-Σαράα δήλωσε ότι οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην προηγούμενη συριακή ηγεσία δεν δικαιολογούνται πλέον και ότι οι Σύροι τις αντιλαμβάνονται ολοένα και περισσότερο ως μέτρα που στρέφονται άμεσα εναντίον τους.

«Έχουμε μια μεγάλη αποστολή να χτίσουμε την οικονομία», δήλωσε ο Αλ-Σαράα.

Former CIA chief David Petraeus says he is one of Al-Qaeda leader Al- Sharaa's many fans and he's worried about him.



It's very understandable. Petraeus used to be Jolani's boss. pic.twitter.com/sHrAkudcZZ — Seyed Mohammad Marandi (@s_m_marandi) September 22, 2025

«Η Συρία διαθέτει ένα πολυποίκιλο εργατικό δυναμικό. Οι άνθρωποι αγαπούν τη δουλειά, είναι στο DNA τους. Οπότε μην ανησυχείτε, απλώς άρετε τις κυρώσεις και θα δείτε τα αποτελέσματα».

Ο Αλ-Σαράα, ο πρώτος Σύρος πρόεδρος που συμμετέχει στη Γενική Συνέλευση από το 1967, αναμένεται να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία.

Μέλη του Κογκρέσου συζητούν το ενδεχόμενο κατάργησης του Νόμου «Caesar», που επέβαλε εκτεταμένες κυρώσεις στη Συρία επί Άσαντ.

