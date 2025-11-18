Ο Μάκης Κεραυνός αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα προεδρεύοντα του Eurogroup

Την παραίτησή του από τη θέση του Προέδρου του Eurogroup και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας υπέβαλε σήμερα ο Πασκάλ Ντόναχιου.

Όπως προβλέπεται από τις διαδικασίες του Eurogroup, θα εκλεγεί νέος πρόεδρος το συντομότερο δυνατό. Μέχρι τότε, τα καθήκοντα του προεδρεύοντα θα ασκεί προσωρινά ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός.

Σε σημερινή δήλωσή του, ο Πασκάλ Ντόναχιου εξήγησε ότι παραιτείται προκειμένου να αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Γενικού Διευθυντή Γνώσης στον Όμιλο της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσινγκτον.

Ο ίδιος χαρακτήρισε «μια από τις μεγαλύτερες τιμές» της δημόσιας ζωής του την ευκαιρία να υπηρετήσει ως Πρόεδρος του Eurogroup. Αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετώπισε κατά τη θητεία του, όπως η πανδημία Covid, οι οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και οι μεταβολές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο Πασκάλ Ντόναχιου τόνισε επίσης τη σημασία της συνεργασίας για την ενίσχυση του ευρώ, επισημαίνοντας ότι το νόμισμα αποτελεί σύμβολο κοινών αξιών στην Ευρώπη. Επισήμανε ακόμη τη συμβολή του Eurogroup στον συντονισμό των δημοσιονομικών πολιτικών, τη διεύρυνση με την ένταξη της Κροατίας και της Βουλγαρίας, καθώς και τα έργα για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το Ψηφιακό Ευρώ και την Τραπεζική Ένωση.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

