Η Μισέλ Ομπάμα δεν θα παραστεί ούτε στην τελετή ορκωμοσίας του Τραμπ

Η πρώην πρώτη κυρία Μισέλ Ομπάμα, δε θα παραστεί στην ορκωμοσία του εκλεγμένου Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο οι πρώην Πρόεδροι Ομπάμα, Κλίντον και Μπους θα είναι εκεί.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες που δεν «δίνει το παρών» σε συγκέντρωση πρώην ηγετών των ΗΠΑ μετά των συζύγων τους.

Η Λόρα Μπους και η πρώην υπουργός Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον θα παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας στις 20 Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο, δήλωσαν εκπρόσωποι Τύπου ενώ δήλωση από το γραφείο του ζεύγους Ομπάμα που κοινοποιήθηκε στο Associated Press αναφέρει ότι ο πρώην Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα επιβεβαιώθηκε ότι θα παραστεί χωρίς τη σύζυγό του.

Δεν δόθηκε καμία εξήγηση για τον λόγο που η Μισέλ Ομπάμα δε θα παρευρίσκεται στην τελετή ενώ αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι δεν «έδωσε» το παρών στην κηδεία του πρώην προέδρου Τζίμι Κάρτερ, που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα στην Ουάσιγκτον, DC την ώρα που τόσο οι πρώην πρόεδροι Τραμπ, Ομπάμα, Μπους και Κλίντον και οι σύζυγοί τους ήταν εκεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.