Ο σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί φοβάται ότι ο ιρανικός λαός θα θυσιαστεί κατά τις διαπραγματεύσεις

Ο διάσημος σκηνοθέτης Τζαφάρ Παναχί φοβάται ότι τα συμφέροντα του ιρανικού λαού θα "θυσιαστούν" κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης που έχουν προγραμματιστεί για αύριο, Παρασκευή, και ενώ η χώρα βρίσκεται "σε σοκ" μετά τις κινητοποιήσεις που πνίγηκαν στο αίμα, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο.

"Ό,τι κι αν συμβεί σε αυτό το είδος των διαπραγματεύσεων, δεν θα είναι ποτέ προς το συμφέρον του λαού. Ο (ιρανικός) λαός δεν έχει εκπρόσωπο στις διαπραγματεύσεις αυτές και τα συμφέροντά του δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη. Θα μπορούν εύκολα να θυσιαστούν", εκτιμά ο Ιρανός κινηματογραφιστής αναφερόμενος στις διαπραγματεύσεις, οι οποίες αναμένεται να επικεντρωθούν στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος.

Ο 65χρονος Παναχί βραβεύτηκε με τον Χρυσό Φοίνικα του περσινού φεστιβάλ των Καννών για την ταινία του "Ένα απλό ατύχημα", που γυρίστηκε κρυφά στο Ιράν και είναι επίσης υποψήφια για Όσκαρ.

Ο Παναχί --τον οποίο συνάντησε το Γαλλικό Πρακτορείο στο Παρίσι την Τετάρτη-- ήταν από τους πρώτους, ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, που υπέγραψαν μια έκκληση υποστήριξης των κινητοποιήσεων στη χώρα του.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφού διαβεβαίωσε τους διαδηλωτές για την υποστήριξή του, είχε αφήσει να πλανάται η απειλή μιας στρατιωτικής επέμβασης προκειμένου να σταματήσει η αιματηρή καταστολή του κινήματος διαμαρτυρίας που συγκλόνισε το Ιράν τον Ιανουάριο, Ωστόσο στη συνέχεια φάνηκε να ενδιαφέρεται περισσότερο για το θέμα των πυρηνικών και τους ιρανικούς πυραύλους.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Human Rights Activists News Agency (HRANA), που έχει την έδρα της στις ΗΠΑ, καταμέτρησε 50.000 συλλήψεις σε όλη τη χώρα και δηλώνει ότι επιβεβαίωσε τον θάνατο 6.872 ανθρώπων, οι περισσότεροι μεταξύ αυτών ήταν διαδηλωτές. Συνεχίζει να επαληθεύει 11.280 άλλες περιπτώσεις ανθρώπων που σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι απολογισμοί που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν έως 36.000 νεκρούς.

"Ο αριθμός αυτός ξεπερνά τη φαντασία. Δείχνει ότι το καθεστώς έφθασε σε ένα στάδιο όπου ξέρει στο εξής ότι δεν έχει πλέον νομιμότητα. Έχασε τη νομιμότητά του πριν από πολύ καιρό και η σφαγή αυτή το επιβεβαιώνει τελικά", δήλωσε.

Ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης εξηγεί ότι είναι αδύνατο να μιλήσει ελεύθερα στο τηλέφωνο με τους οικείους του, μεταξύ των οποίων ο γιος του, που βρίσκονται στο Ιράν. "Είναι καλά, αλλά είναι όλοι σε σοκ. Ένα σοκ που έχει βυθίσει στο πένθος όλους" στη χώρα, τονίζει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.