Ο καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Έπσταϊν διατηρούσε επί μία δεκαετία ένα δίκτυο επαφών στις Βρυξέλλες, ανταλλάσσοντας αλληλογραφία με ισχυρά πρόσωπα και πρακτορεία μοντέλων σχετικά με γυναίκες, σύμφωνα με έγγραφα που ήρθαν στο φως.

Τα τελευταία έγγραφα που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δείχνουν ότι ο εκλιπών Αμερικανός χρηματιστής σχεδίαζε αρκετά ταξίδια στη βελγική πρωτεύουσα, όπου εδρεύουν πολλά από τα σημαντικότερα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και διατηρούσε επαφές στην πόλη μεταξύ 2010 και 2019. Καμία από αυτές τις συναντήσεις δεν είχε δημοσιοποιηθεί, ωστόσο τα emails περιγράφουν μια σειρά πιθανών επισκέψεων του ίδιου και φερόμενων ως μεσαζόντων.

Ο Έπσταϊν, ο οποίος σύμφωνα με τους εισαγγελείς «δημιούργησε ένα τεράστιο δίκτυο ανήλικων θυμάτων για σεξουαλική εκμετάλλευση», αντάλλασσε συχνά emails για γυναίκες στην Ευρώπη.

Σε μια σειρά από email του 2010, που εστάλησαν στον Έπσταϊν, περιλαμβάνεται η περιγραφή μιας γυναίκας με το όνομα «Kelly C.». Τα στοιχεία παρείχε το πρακτορείο μοντέλων Casting Factory με έδρα τις Βρυξέλλες. Στο μήνυμα αναφέρονταν οι σωματικές διαστάσεις της Kelly, ενώ υπήρχε και η επισήμανση ότι είχε «πολύ καλό χαρακτήρα». Το POLITICO επιχείρησε να επικοινωνήσει με το πρακτορείο, αλλά η ιστοσελίδα του δεν λειτουργεί πλέον. Μάλιστα, σε επίσκεψη στη διεύθυνση που αναφερόταν στα μηνύματα, κοντά στη λεωφόρο Avenue Louise στο κέντρο των Βρυξελλών, διαπιστώθηκε ότι το κτίριο είναι πια άδειο.

Στην αλληλογραφία συμμετείχε και ένας εκπρόσωπος του πρακτορείου MC2 Model Management, του οποίου συνιδρυτής ήταν ο επί χρόνια συνεργάτης του Έπσταϊν, Ζαν-Λικ Μπρουνέλ. Ο Μπρουνέλ βρέθηκε απαγχονισμένος στο κελί του στο Παρίσι το 2022, ενώ κρατείτο ως ύποτπος για βιασμό ανηλίκου και για εμπορία παιδιών με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Επίσης το 2010, ο Έπσταϊν έλαβε μήνυμα από μια ανώνυμη διεύθυνση που τον ενημέρωνε: «Ετοιμάζομαι για την αυριανή πτήση ). Θα σου στείλω τον νέο μου αριθμό από τις Βρυξέλλες!». Η χρήση μιας μονής παρένθεσης ως συντόμευση για χαμογελαστό εικονίδιο είναι συχνή στην Ανατολική Ευρώπη.

Σε άλλο μήνυμα, πάλι από άγνωστο αποστολέα, αναφερόταν απλώς: «Μου λείπεις))))) bisous από τις Βρυξέλλες». Η λέξη bisous στα γαλλικά σημαίνει «φιλιά».

Σε μια άλλη συνομιλία, ένας άγνωστος ενημέρωνε τον Έπσταϊν ότι έκανε βιντεοκλήση με μια γυναίκα που φαινόταν «αρκετά συμπαθητική», παρόλο που «δεν μπορούσε να δει πολύ καλά το πρόσωπό της». Η γυναίκα, η οποία φέρεται να «περίμενε τη βίζα της», περιγράφηκε ως πρώην «booker» σε πρακτορείο μοντέλων. Ο αποστολέας πρόσθεσε: «Ίσως έχει και άλλες υποψήφιες; Πιστεύω θα τα πάει καλά μετά τη συζήτησή μας».

Στη συνέχεια, ο αποστολέας ζήτησε να πετάξει προς τη βελγική πρωτεύουσα, με τον Έπσταϊν να απαντά: «Ναι στο ταξίδι των Βρυξελλών».

Έναν χρόνο αργότερα, το 2011, ο Έπσταϊν έλαβε ένα email από τον βοηθό του που τον ενημέρωνε ότι: «Ο Ζαν Λικ κάλεσε για να πει ένα γεια και να σε ενημερώσει ότι φεύγει απόψε [για] Βρυξέλλες». Στο μήνυμα δεν περιλαμβάνονταν περαιτέρω στοιχεία για τον καλούντα.

Μία από τις φερόμενες επισκέψεις του Έπσταϊν στις Βρυξέλλες είχε προγραμματιστεί για λίγες ώρες. Σύμφωνα με ένα σημείωμα κράτησης που έστειλε βοηθός του στον Έπσταϊν τον Ιανουάριο του 2019, ο χρηματιστής σκόπευε να ταξιδέψει με τρένο από το Παρίσι, συνοδευόμενος από Γάλλους και Ουκρανούς, τα ονόματα των οποίων δεν αναφέρονται. Η άφιξη στον σταθμό Gare du Midi των Βρυξελλών ήταν προγραμματισμένη γύρω στις 5 μ.μ. και η αναχώρηση λίγο μετά τις 8 μ.μ. Ο σκοπός αυτού του ταξιδιού παραμένει αδιευκρίνιστος.

Ραντεβού στο Βέλγιο

Ο Έπσταϊν είχε λάβει επίσης μια σειρά από προτάσεις για εστιατόρια στη βελγική πρωτεύουσα.

Μια επαφή, τα στοιχεία της οποίας έχουν καλυφθεί, του ανέφερε ότι το Belga Queen, ένα εστιατόριο που στεγάζεται σε πρώην τραπεζικό κτίριο στο ιστορικό κέντρο, ήταν από τα «καλύτερα» των Βρυξελλών.

Το 2019, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Σλοβακίας, Μίροσλαβ Λάιτσακ, επιθυμούσε να συναντηθεί με τον έκπτωτο Αμερικανό χρηματιστή, ανέφερε ότι είχε κάνει κράτηση στο La Brasserie des Étangs Mellaerts, ένα πολυτελές εστιατόριο στο καταπράσινο προάστιο Woluwe-Saint-Pierre των Βρυξελλών. Το εστιατόριο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει στο POLITICO αν η κράτηση πραγματοποιήθηκε.

Ο Λάιτσακ παραιτήθηκε το Σάββατο από την πρόσφατη θέση του ως σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Σλοβάκου πρωθυπουργού, αφότου τα έγγραφα αποκάλυψαν ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με τον Έπσταϊν ακόμη και μετά την καταδίκη του χρηματιστή το 2008 για απόπειρα εξαγοράς σεξ από ανήλικο. Ο Λάιτσακ δήλωσε ότι δεν έκανε τίποτα μεμπτό και ότι αισθάνεται «ανόητος» που διατηρούσε επαφή μαζί του.

«Το αγαπημένο μου εστιατόριο ήταν το L’Idiot Du Village», ανέφερε ο Πίτερ Μάντελσον, πρώην υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης και Ευρωπαίος Επίτροπος την περίοδο 2004-2008, ο οποίος είχε τακτική επαφή του Έπσταϊν, σε ένα άτομο (του οποίου τα στοιχεία έχουν καλυφθεί) που ζήτησε προτάσεις, αφού ο Έπσταϊν είχε πει ότι ο Μάντελσον γνώριζε καλά την πόλη. Το μπιστρό αυτό, που έχει πλέον κλείσει, βρισκόταν «κρυμμένο» σε ένα πλακόστρωτο σοκάκι στη γειτονιά Marolles και φημιζόταν για τα πιάτα με θαλασσινά.

Ο Μάντελσον ανακοίνωσε την Τρίτη ότι αποσύρεται από τα δημόσια αξιώματα. Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνούν εάν παραβίασε τον νόμο το 2010, όταν φέρεται να ενημέρωσε εκ των προτέρων τον Έπσταϊν για το σχεδιαζόμενο πακέτο διάσωσης ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους.

Ο Έπσταϊν, του οποίου η προσωπική περιουσία κατά τον θάνατό του ανερχόταν στα 440 εκατομμύρια δολάρια και είχε εμπορικά συμφέροντα σε όλες τις χρηματοπιστωτικές αγορές, σχολίαζε επανειλημμένα τις πολιτικές της ΕΕ στην αλληλογραφία του.

Το 2018, ο Έπσταϊν αντάλλαξε email με τον Στιβ Μπάνον, πρώην κορυφαίο σύμβουλο του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο το προηγούμενο έτος, σχετικά με τα σχέδια της Κομισιόν να αναθεωρήσει το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα κρυπτονομίσματα, με στόχο να αποτραπεί η χρήση τους σε παράνομες δραστηριότητες.

«Πρέπει να το σταματήσουμε αμέσως αυτό», έγραψε ο Μπάνον, με τον Έπσταϊν να απαντά: «Οι γραμμές του μετώπου για τους κανονισμούς της ΕΕ χαράσσονται... στείλε μου μήνυμα όταν τελειώσουν μαζί σου οι Ιταλοί σου». Δεν είναι σαφές σε ποιους «Ιταλούς» αναφερόταν.

Ένα από τα έγγραφα δείχνει έναν λογαριασμό που ανήκει σε ερευνητή κυβερνοασφάλειας να προσκαλεί τον Έπσταϊν να συνεισφέρει σε μια ομιλία για θέματα πολιτικής.

«Τζέφρι, την επόμενη εβδομάδα θα δώσω μια 15λεπτη ομιλία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη ρύθμιση λογισμικού παρακολούθησης/εισβολής»», αναφέρει το email. Το μήνυμα εστάλη το 2015, την περίοδο που η ΕΕ οριστικοποιούσε τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τους κανόνες προστασίας δεδομένων (GDPR) που ψηφίστηκαν το επόμενο έτος. «Σου επισυνάπτω τις σημειώσεις της ομιλίας· αν έχεις χρόνο να τις δεις και να μου δώσεις σχόλια, θα το εκτιμούσα πολύ. Νομίζω ότι θα ήσουν καλό παράδειγμα του κοινού στο οποίο απευθύνομαι. Ευχαριστώ!»

Η συμπερίληψη στα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα δεν συνεπάγεται αυτόματα παρανομία, και ο ερευνητής, μέσω του δικηγόρου του, αρνήθηκε να προβεί σε σχόλια.

Τη Δευτέρα, ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά της χώρας, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία επιβεβαιώνει ότι συνάντησε τον Έπσταϊν δύο φορές, αφού το όνομά του περιλαμβανόταν στην ατζέντα επαφών του που ήρθε στο φως. Ο Λοράν υποστηρίζει ότι δεν έκανε τίποτα απρεπές και επέμεινε ότι προέβη σε δηλώσεις για να βάλει τέλος στις «φήμες» γύρω από την εμπλοκή του.



