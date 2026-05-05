Η Ιρανή Ναργκίς Μοχαμαντί, νομπελίστρια Ειρήνης που κρατείται στο Ιράν από τον Δεκέμβριο, είναι «μεταξύ ζωής και θανάτου» μετά την κατεπείγουσα εισαγωγή της στο νοσοκομείο το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τη δικηγόρο της.

«Ποτέ δεν είχαμε φοβηθεί τόσο πολύ για τη ζωή της Ναργκίς, υπάρχει κίνδυνος ανά πάσα στιγμή να μας αφήσει», δήλωσε σήμερα η Σιρίν Αρντακανί κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου από την επιτροπή υποστήριξής της στο Παρίσι.

Πηγή: skai.gr

