Ο Λαβρόφ κάλεσε τα ΗΑΕ να υποστηρίξουν τις διαπραγματεύσεις Ιράν-ΗΠΑ

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον ομόλογό του των ΗΑΕ ότι οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν πρέπει να υποστηριχθούν για να αποτραπεί η επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

«Η ρωσική πλευρά τόνισε την ανάγκη να επικεντρωθούμε στην υποστήριξη των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ», ανέφερε ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών σχετικά με την τηλεφωνική συνομιλία του Λαβρόφ με τον υπουργό Εξωτερικών Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν.

Η Ρωσία δεν θέλει «να θέσει σε κίνδυνο τις προοπτικές σταθεροποίησης με επανέναρξη των εχθροπραξιών», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

