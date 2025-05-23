Λογαριασμός
Αμερικανοί καταδρομείς άνοιξαν πυρ σε πολυσύχναστη παραλία της Φλόριντα – Έντρομοι οι λουόμενοι έτρεχαν να σωθούν (Βίντεο) 

Οι κομάντο του αμερικανικού στρατού άνοιξαν πυρ χωρίς άδεια, ανάμεσα στον κόσμο, στα πλαίσια αναπαράστασης μίας μάχης

FLORIDA

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε δημοφιλή παραλία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν καταδρομείς του αμερικανικού στρατού (Army Rangers) άνοιξαν πυρ ανάμεσα στον κόσμο, στα πλαίσια αναπαράστασης μίας ιστορικής μάχης. 

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην παραλία Fort Walton του Crab Island. 

Δύο βάρκες με κομάντο έφτασαν μέχρι την παραλία και άνοιξαν πυρ ενώ τριγύρω ο κόσμος έκανε μπάνιο και χαλάρωνε στην ακτή. 

Στο άκουσμα των πυροβολισμών ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος για να κρυφτεί κάπου και να σωθεί, καθώς δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Πολλοί κάλεσαν έντρομοι την αστυνομία. 

Στην πραγματικότητα οι 18 καταδρομείς συμμετείχαν σε ιστορική αναπαράσταση πειρατικής μάχης, στα πλαίσια ετήσιου φεστιβάλ, στα ανοικτά του Crab Island. 

Ωστόσο, αξιωματούχοι της πόλης και οι διοργανωτές του φεστιβάλ αρνήθηκαν ότι η έφοδος των καταδρομέων και οι πυροβολισμοί ήταν μέρος των εορτασμών.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της πειρατικής αναπαράστασης είπαν ότι, οι περίπου 18 καταδρομείς που εμφανίζονται στα βίντεο, δε συμμετείχαν στην εκδήλωση και ότι βρίσκονταν εκτός της περιμέτρου του φεστιβάλ.

Στρατιώτης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Task & Purpose φάνηκε έκπληκτος από τις ενέργειες των συναδέλφων του. 

Όπως είπε, ακόμα και αν οι Ρέιντζερς δοκίμαζαν τα όπλα τους πριν από το Φεστιβάλ Πειρατών, τότε έδειξαν κακή κρίση κάνοντας το τόσο κοντά σε πολίτες.

Ο στρατιώτης εξέφρασε επίσης την αμφιβολία του ότι  κάποιος ανώτερος αξιωματούχος θα είχε δώσει άδεια να πυροβολήσουν δημοσίως, έξω από τον καθορισμένο χώρο του φεστιβάλ.

Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα. 
 

