Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε δημοφιλή παραλία της Φλόριντα, στις ΗΠΑ, όταν καταδρομείς του αμερικανικού στρατού (Army Rangers) άνοιξαν πυρ ανάμεσα στον κόσμο, στα πλαίσια αναπαράστασης μίας ιστορικής μάχης.

Το σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην παραλία Fort Walton του Crab Island.

Δύο βάρκες με κομάντο έφτασαν μέχρι την παραλία και άνοιξαν πυρ ενώ τριγύρω ο κόσμος έκανε μπάνιο και χαλάρωνε στην ακτή.

🇺🇸RANGERS GONE ROGUE: SOLDIERS FIRE BLANKS AT CROWDED FLORIDA BEACH



Nearly two dozen Army Rangers have been suspended after turning a pirate festival into a panic zone.



18 soldiers from the 6th Ranger Training Battalion reportedly fired rounds of blanks at a packed Crab Island… pic.twitter.com/Q7PM9Aq83O — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 23, 2025

Στο άκουσμα των πυροβολισμών ο κόσμος άρχισε να τρέχει πανικόβλητος για να κρυφτεί κάπου και να σωθεί, καθώς δεν ήξεραν τι συνέβαινε. Πολλοί κάλεσαν έντρομοι την αστυνομία.

Στην πραγματικότητα οι 18 καταδρομείς συμμετείχαν σε ιστορική αναπαράσταση πειρατικής μάχης, στα πλαίσια ετήσιου φεστιβάλ, στα ανοικτά του Crab Island.

Ωστόσο, αξιωματούχοι της πόλης και οι διοργανωτές του φεστιβάλ αρνήθηκαν ότι η έφοδος των καταδρομέων και οι πυροβολισμοί ήταν μέρος των εορτασμών.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι της πειρατικής αναπαράστασης είπαν ότι, οι περίπου 18 καταδρομείς που εμφανίζονται στα βίντεο, δε συμμετείχαν στην εκδήλωση και ότι βρίσκονταν εκτός της περιμέτρου του φεστιβάλ.

Wild moment Army Rangers go rogue and open fire at crowded Florida beach in mock sea battle gone wrong https://t.co/BuUklcdh6h — Daily Mail (@DailyMail) May 23, 2025

Στρατιώτης που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Task & Purpose φάνηκε έκπληκτος από τις ενέργειες των συναδέλφων του.

Όπως είπε, ακόμα και αν οι Ρέιντζερς δοκίμαζαν τα όπλα τους πριν από το Φεστιβάλ Πειρατών, τότε έδειξαν κακή κρίση κάνοντας το τόσο κοντά σε πολίτες.

Ο στρατιώτης εξέφρασε επίσης την αμφιβολία του ότι κάποιος ανώτερος αξιωματούχος θα είχε δώσει άδεια να πυροβολήσουν δημοσίως, έξω από τον καθορισμένο χώρο του φεστιβάλ.

Για το περιστατικό ξεκίνησε έρευνα.



Πηγή: skai.gr

