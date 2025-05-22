Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει συμφωνία για δεύτερη ουκρανορωσική συνάντηση που θα μπορούσε να οργανωθεί στο Βατικανό, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στις 19 Μαΐου στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών ανάμεσα στους Ρώσους και τους Ουκρανούς θα διεξαχθεί στο Βατικανό. Ο νέος πάπας Λέων ΙΔ πρότεινε την περασμένη εβδομάδα τη μεσολάβησή του ανάμεσα στους εμπόλεμους ολόκληρου του κόσμου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντρ Στουμπ διαβεβαίωσε χθες στη δημόσια φινλανδική τηλεόραση ότι τεχνικού χαρακτήρα συνάντηση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στους εμπολέμους αλλά επίσης και με τους Αμερικανούς, τους Ευρωπαίους και το Βατικανό.

«Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία, δεν υπάρχει συγκεκριμένη συμφωνία για τις προσεχείς συναντήσεις», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ. «Η δουλειά συνεχίζεται για την εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν ήδη συναφθεί».

Ρωσία και Ουκρανία έχουν ανακοινώσει ότι θέλουν να υλοποιηθεί η συμφωνία για την ανταλλαγή «1.000 έναντι 1.000» αιχμαλώτων πολέμου η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Τουρκία πριν από οποιεσδήποτε άλλες συνομιλίες.

Απαντώντας σε ερώτηση του AFP, ο εκπρόσωπος της ουκρανικής προεδρίας Σέρχι Νικιφόροφ αρνήθηκε να κάνει σχόλιο.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Κίεβο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τον τόπο μίας νέας διμερούς συνάντησης με τους Ρώσους, και κυρίως «την Τουρκία, το Βατικανό, την Ελβετία».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

