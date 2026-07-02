Την παροχή ευρωπαϊκών αποζημιώσεων στους Έλληνες αλιείς, των οποίων οι περιουσίες, το εμπορεύσιμο αλίευμα και τα αλιευτικά τους εργαλεία, έχουν πληγεί από την παρουσία του λαγοκέφαλου, ζητά με κατεπείγουσα ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Αυτιάς, έχοντας δεχθεί πολλαπλά αιτήματα για ευρωπαϊκή ενίσχυση από Έλληνες αλιείς, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Επιπλέον, ο κ. Αυτιάς, ως μέλος της Επιτροπής Οικονομικών, υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση ευρωπαϊκή παρέμβαση στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ 2028-2034.

Στην ερώτησή του, τονίζει ότι τα κονδύλια που προορίζονται για την αλιεία πρέπει να αυξηθούν, ώστε να ενισχυθεί και η ανθεκτικότητα του ελληνικού αλιευτικού στόλου και να θεσπιστούν μέτρα για την αποτροπή αντίστοιχων μελλοντικών κινδύνων.

Το κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

Ο λαγοκέφαλος εντοπίστηκε στην Ελλάδα το 2005. Μέσα σε διάστημα 23 ετών, η παρουσία του είναι εμφανής, όχι μόνο στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και σε εκείνες της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Το τελευταίο διάστημα οι ζημιές που έχει προκαλέσει στους Έλληνες αλιείς και στις περιουσίες τους, είναι πολλαπλές. Καταστρέφει το εμπορεύσιμο αλίευμά τους και τα αλιευτικά τους εργαλεία, προκαλώντας απώλειες στην παραγωγική τους ικανότητα.

Με τον τρόπο αυτό, πλήττεται άμεσα η ελληνική αλιεία, η οποία αποτελεί βασικό παραγωγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς, απαιτείται συντονισμένη ευρωπαϊκή παρέμβαση και καθίσταται αναγκαία η παροχή ευρωπαϊκών αποζημιώσεων στους αλιείς που έχουν πληγεί από τον λαγοκέφαλο.

Με βάση αυτά τα δεδομένα ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

Θα παρέχει αποζημιώσεις στους αλιείς που έχουν πληγεί από τον λαγοκέφαλο;

Θα λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση παρόμοιων μελλοντικών κινδύνων;

Θα προβλέψει πρόσθετους πόρους στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου Πολυετούς Προϋπολογισμού της ΕΕ 2028-2034 για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του ελληνικού αλιευτικού στόλου;

Πηγή: skai.gr

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