Αγρίνιο: Nεκρός μετά από άγριο ξυλοδαρμό 54χρονος

Μια σοβαρή περίπτωση ατόμου που υπέστη ξυλοδαρμό την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου και τελικά απεβίωσε σήμερα Πέμπτη 14 Νοεμβρίου στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Αρτας, εξετάζει η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας του Αγρινίου.

Κάτω από συνθήκες που ερευνώνται ο 54χρονος υπέστη ξυλοδαρμό από 5 – 6 άτομα στο κέντρο του Αγρινίου και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Αγρινίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες στην αρχή δεν εμφάνισε κάτι σοβαρό, όμως την περασμένη Δευτέρα, παρουσίασε επιδείνωση η υγεία του, διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στην ΜΕΘ του νοσοκομείου της Αρτας.

Σήμερα το μεσημέρι, εξέπνευσε.

Πληροφορίες του agriniopress αναφέρουν πως ο 54χρονος αντιμετώπιζε και παθολογικό πρόβλημα.

Εξαιτίας του επεισοδίου που προηγήθηκε η Αστυνομία προχώρησε σε αναζητήσεις, έχει βιντεοληπτικό υλικό, αφού το επεισόδιο έγινε στο κέντρο της πόλης και σχηματίζει προς το παρόν δικογραφία για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες να έχει ταυτοποιηθεί ήδη ένα άτομο.

Ο εκλιπών φέρεται επίσης να έχει κατονομάσει έναν εκ των δραστών της επίθεσης σε βάρος του.

Αναμένονται ακόμη τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα γίνει στη σορό του και αναλόγως τα ευρήματα, θα κινηθούν και οι αστυνομικές αρχές, σε συνεννόηση πάντα με την Εισαγγελία του Αγρινίου. οι έρευνες, βρίσκονται σε εξέλιξη και για τα υπόλοιπα άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση

