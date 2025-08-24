Λογαριασμός
Ο Καναδός πρωθυπουργός Κάρνεϊ επισκέπτεται το Κίεβο

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται σήμερα στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Μαρκ Κάρνεϊ

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ βρίσκεται στο Κίεβο, ανακοίνωσε σήμερα ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

"Αυτή την ξεχωριστή ημέρα -- την Ημέρα της Ανεξαρτησίας της Ουκρανίας-- είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να νιώθουμε την υποστήριξη των φίλων μας. Και ο Καναδάς πάντα στεκόταν στο πλευρό μας", σχολίασε ο Αντρίι Γιερμάκ στο Telegram.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Μαρκ Κάρνεϊ Κίεβο Ουκρανία
