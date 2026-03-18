Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε την Τετάρτη ότι πυρά από άρμα του έπληξαν θέση του ΟΗΕ στον νότιο Λίβανο στις 6 Μαρτίου, τραυματίζοντας Γκανέζους κυανόκρανους, σε ένα περιστατικό που υπογραμμίζει τους αυξανόμενους κινδύνους για τις ειρηνευτικές δυνάμεις καθώς οι ισραηλινές επιχειρήσεις διευρύνονται.

Αρχικά ευρήματα από εσωτερική έρευνα του ΟΗΕ είχαν υποδείξει ότι πίσω από την επίθεση βρισκόταν το Ισραήλ, είχε δηλώσει την Τρίτη στο Reuters στρατιωτική πηγή από τη Δύση.

Η ειρηνευτική αποστολή του ΟΗΕ, γνωστή ως UNIFIL, σταθμεύει στον νότιο Λίβανο για να παρακολουθεί τις εχθροπραξίες κατά μήκος της γραμμής οριοθέτησης με το Ισραήλ, μια περιοχή που βρίσκεται στο επίκεντρο των συγκρούσεων ανάμεσα στα ισραηλινά στρατεύματα και τους μαχητές της Χεζμπολάχ, που υποστηρίζονται από το Ιράν.

Η αποστολή, η οποία θα τερματιστεί στα τέλη του 2026, έχει βρεθεί σποραδικά στο στόχαστρο τόσο του Ισραήλ όσο και της Χεζμπολάχ τα τελευταία δύο χρόνια, όμως με το Ισραήλ να εξετάζει τη διεξαγωγή ευρύτερης χερσαίας επιχείρηση, οι κίνδυνοι ενδέχεται να αυξηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Σε ανακοίνωσή του προς το Reuters, ο ισραηλινός στρατός αναγνώρισε ότι οι δυνάμεις του ευθύνονταν για το περιστατικό, αλλά ανέφερε ότι απάντησαν σε πυρά αντιαρματικού πυραύλου από τη Χεζμπολάχ, τα οποία είχαν τραυματίσει δύο στρατιώτες του.

«Μια εκτενής έρευνα, που ολοκληρώθηκε τις τελευταίες ημέρες, διαπίστωσε ότι τα πυρά που έπληξαν το προσωπικό της UNIFIL εκτοξεύθηκαν κατά λάθος από στρατιώτες των IDF, οι οποίοι εσφαλμένα ταυτοποίησαν τους στρατιώτες της UNIFIL ως την πηγή των αντιαρματικών πυρών λίγα λεπτά νωρίτερα», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

«Οι IDF εκφράζουν τη λύπη τους για το περιστατικό και έχουν διαβιβάσει τις απολογίες τους, μέσω των κατάλληλων διαύλων, προς τη Γκάνα και τα Ηνωμένα Έθνη. Τα πορίσματα των ερευνών έχουν κοινοποιηθεί εντός των IDF, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών», πρόσθεσε ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με την πηγή που επικαλείται το Reuters, τα προκαταρκτικά συμπεράσματα της έρευνας, υπό τον Έφεδρο Διοικητή Δυνάμεων της UNIFIL με την υποστήριξη ειδικών στην εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, έδειξαν ότι τα τρία πλήγματα στη βάση αλ-Καουζάχ ήταν άμεσα χτυπήματα από το βασικό πυροβόλο ισραηλινού άρματος μάχης.

Επρόκειτο για βλήματα 120 χιλιοστών τύπου M339 HE-MP-T, ανέφερε η πηγή.

«Η εμπλοκή του Ισραήλ στην επίθεση κατά της UNIFIL είναι αδιαμφισβήτητη, δεδομένου ότι αυτά τα πυρομαχικά κατασκευάζονται από την Israel Military Industries (IMI)», δήλωσε η πηγή.



Πηγή: skai.gr

