Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς ανακοίνωσε επίσημα την Τετάρτη ότι ο Ιρανός υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Εσμαΐλ Χατίμπ (φωτογραφία), σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια της νύχτας. «Αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σήμερα» δήλωσε μάλιστα.

«Σήμερα, αναμένονται σημαντικές εκπλήξεις σε όλα τα μέτωπα που θα κλιμακώσουν σε νέο επίπεδο τον πόλεμο που διεξάγουμε εναντίον του Ιράν και της Χεζμπολάχ στον Λίβανο» διεμήνυσε ο Κατς, κατά τη διάρκεια μιας αξιολόγησης ασφαλείας, σύμφωνα με σχόλια που παρείχε το γραφείο του.

«Η ένταση των επιθέσεων στο Ιράν αυξάνεται. Ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, Χατίμπ, επίσης εξουδετερώθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας» σημείωσε.

Ο Κατς σημείωσε ότι αυτός και ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «εξουσιοδότησαν τον Ισραηλινό Στρατό να [εξαλείψει] οποιονδήποτε Ιρανό αξιωματούχο εφόσον μπει στο στόχαστρο... χωρίς την ανάγκη πρόσθετης έγκρισης».

Ποιος ήταν ο Χατίμπ

Ο Εσμαΐλ Χατίμπ βρισκόταν κοντά στον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και θεωρούνταν σκληροπυρηνικός, ο οποίος μπορούσε να περιορίσει τον πιο μετριοπαθή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν σχολιάζει η Jerusalem Post.



O Χατίμπ πέρασε μεγάλο μέρος της καριέρας του στον τομέα πληροφοριών του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC). Όταν o πρόεδρος Ραΐσι, ο οποίος σκοτώθηκε σε δυστύχημα, μετακίνησε τον Χατίμπ από το IRGC στο υπουργείο Πληροφοριών, ενίσχυσε επίσης τους διαύλους πληροφοριών του IRGC.



Ο Χαμενεΐ ήθελε να κρατήσει τον Χατίμπ στη θέση του εν μέρει για να διασφαλίσει τη συνέχιση της εξουσίας του IRGC στα εσωτερικά κλιμάκια.



Παρόλο που το IRGC θεωρούνταν από τον Χαμενεΐ πιο πιστό και ιδεολογικά αφοσιωμένο στους σκοπούς του, η Post αναφέρει ότι το υπουργείο Πληροφοριών είχε θεωρηθεί από αξιωματούχους της CIA και της Μοσάντ ως πολύ πιο επαγγελματικό και ικανό.

Μετά την ανακοίνωση του Υπουργού Άμυνας Κατς, οι IDF επιβεβαίωσαν επίσης ότι ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στο Ιράν κατά τη διάρκεια της νύχτας.



«Ως Υπουργός Πληροφοριών, ο Χατίμπ έπαιξε σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαμαρτυριών σε όλο το Ιράν, τόσο όσον αφορά τη σύλληψη και τη δολοφονία διαδηλωτών όσο και τη διαμόρφωση της αξιολόγησης των πληροφοριών του καθεστώτος. Ομοίως, έδρασε εναντίον Ιρανών πολιτών κατά τη διάρκεια των διαμαρτυριών για τη Μάχσα Αμινί (2022–2023)».



Εκτός από τις δραστηριότητές του που στόχευαν το Κράτος του Ισραήλ, ο Χατίμπ ηγήθηκε των τρομοκρατικών δραστηριοτήτων του Υπουργείου Πληροφοριών εναντίον ισραηλινών και αμερικανικών στόχων σε όλο τον κόσμο, καθώς και δραστηριοτήτων που στρέφονταν εναντίον στόχων εντός του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Βρυχώμενος Λέων.



Ο Χατίμπ κατείχε προηγουμένως διάφορους βασικούς ρόλους στο Σώμα των Ιρανικών Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), κατέχοντας κυρίως θέσεις στις υπηρεσίες πληροφοριών, όπου υπηρέτησε ως σημαντική πηγή γνώσης».



