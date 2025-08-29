Ο ισραηλινός στρατός εξέφρασε τη λύπη του για τον «τραυματισμό» Λιβανέζων στρατιωτών λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας του drone κατά τη διάρκεια αεροπορικής επιδρομής στο νότιο Λίβανο που στόχευε υποδομές της Χεζμπολάχ, δήλωσε εκπρόσωπος την Παρασκευή.

Ο στρατός του Λιβάνου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι δύο στρατιωτικοί, ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης, σκοτώθηκαν από έκρηξη ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους το οποίο συνετρίβη και στη συνέχεια εξερράγη στην περιοχή Ρας αλ-Νακούρα του νότιου Λιβάνου.

«Ενώ οι στρατιωτικοί επιθεωρούσαν το εχθρικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος μετά την πτώση του στην περιοχή της Νακούρα, εκείνο εξερράγη με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένας αξιωματικός και ένας στρατιώτης και να τραυματιστούν άλλοι δύο», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

«Ο στρατός πληρώνει για άλλη μια φορά με αίμα τη διατήρηση της σταθερότητας στον νότιο Λίβανο» αντέδρασε ο πρόεδρος της χώρας Ζοζέφ Αούν. Όπως υπογράμμισε, αυτό είναι το τέταρτο αιματηρό συμβάν για τον στρατό αφού άρχισε να αναπτύσσεται στον νότο, μετά την κατάπαυση του πυρός, η οποία στις 27 Νοεμβρίου έβαλε τέλος στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Πηγή: skai.gr

