Με τις ψήφους των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού (SPD, Πράσινοι, FDP) εγκρίθηκε από την Bundestag της Γερμανίας το «πακέτο για την ασφάλεια», με το οποίο αυστηροποιούνται οι κανόνες για την μετανάστευση και το άσυλο. Εκκρεμεί ωστόσο η έγκριση των μέτρων από το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο (Bundesrat, άνω βουλή).

Της ψηφοφορίας είχε προηγηθεί έντονη αντιπαράθεση στην Βουλή, με την ομοσπονδιακή υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ να κάνει λόγο για «ισχυρή και σωστή απάντηση στον τρόμο του Ζόλινγκεν». «Είναι η σωστή απάντηση στις τρέχουσες απειλές από την ισλαμιστική τρομοκρατία, τον αντισημιτισμό, τον δεξιό και αριστερό εξτρεμισμό. Είναι η σωστή απάντηση στο βίαιο έγκλημα στα τρένα, στις πλατείες, στα φεστιβάλ, προκειμένου να καταπολεμηθεί αποτελεσματικά το έγκλημα. Ενισχύουμε την εσωτερική ασφάλεια της χώρας μας απέναντι στις τρέχουσες απειλές», τόνισε η κυρία Φέζερ, δέχθηκε ωστόσο κριτική από την Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) ότι το πακέτο μέτρων δεν επαρκεί για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της μετανάστευσης. «Το πακέτο σας δεν είναι η σωστή απάντηση. Το θέμα είναι ο περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης, η Γερμανία έχει τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας. Και για αυτό δεν υπάρχει τίποτα στο πακέτο. Αυτό είναι απλώς κακόγουστο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Ένωσης Αντρέα Λίντχολτς, για να καταλήξει απευθυνόμενη συνολικά στην κυβέρνηση: «Αποτελείτε κίνδυνο για την ασφάλεια».

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνει το «πακέτο για την ασφάλεια», περιλαμβάνεται η απαγόρευση των μαχαιριών σε σημεία όπως τα μαζικά μέσα μεταφοράς και οι δημόσιες εκδηλώσεις, αλλά και η κατάργηση των προνοιακών επιδομάτων για όσους αιτούντες άσυλο έχουν προηγουμένως καταγραφεί σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

