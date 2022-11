Μεχράν Νασερί: Ο Ιρανός που ενέπνευσε τον Σπίλμπεργκ πέθανε στο αεροδρόμιο όπου έζησε για 18 χρόνια

Ο Ιρανός Μεχράν Καριμί Νασερί, ο οποίος ενέπνευσε τον Στίβεν Σπίλμπεργκ για την ταινία «The Terminal», με πρωταγωνιστή τον Τομ Χανκς, πέθανε στο γαλλικό αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο οποίο έζησε 18 ολόκληρα χρόνια.

Ο Νασερί, γνωστός ως «Σερ Άλφρεντ», μετέτρεψε μια μικρή γωνιά του αεροδρομίου Σαρλ ντε Γκολ σε σπίτι του το 1988 και παρέμεινε εκεί μέχρι το 2006, εξαιτίας ενός νομικού «αδιεξόδου» και έπειτα από επιλογή. Μετά από κάποια χρόνια η γαλλική κυβέρνηση παραχώρησε στον Νασερί το δικαίωμα να ζει στη επικράτειά της, όμως ο Ιρανός επέστρεψε στο γνώριμό του πια περιβάλλον πριν από μερικές εβδομάδες, όπου κατέληξε από έμφραγμα.

