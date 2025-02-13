Ένα ζευγάρι νεαρών Κινέζων ποζάρουν χαμογελαστοί στο γραφείο του δημάρχου, όπου πήγαν για να παντρευτούν, καμαρώνοντας και κρατώντας στα χέρια σημειώσεις που τους έδωσαν οι αρχές για να τους ενθαρρύνουν να παντρευτούν.

Η πόλη Λουλιάνγκ, στην επαρχία Σανξί (βόρεια) είναι μια από τις πολλές περιοχές της Κίνας που, λόγω της δημογραφικής κρίσης, προσφέρει κίνητρα σε ζευγάρια να παντρευτούν ή να αποκτήσουν παιδί.

Τα 1.500 γιουάν (197 ευρώ) που έλαβε το ζευγάρι είναι μέρος των προσπαθειών της κυβέρνησης να τονώσει το ποσοστό γεννήσεων, με τον πληθυσμό της Κίνας να αναμένεται να μειωθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το 2024.

Αυτό το ποσό, αν και περιορισμένο για τα κινεζικά πρότυπα, αντιπροσωπεύει περίπου το ήμισυ του μέσου μισθού στη Λουλιάνγκ.

«Νομίζω ότι αυτή η πολιτική είναι αποτελεσματική» για την τόνωση των γάμων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ζανγκ Γκανγκ, ο γαμπρός. «Όταν είπα στους φίλους μου για αυτό το μέτρο, όλοι θεώρησαν ότι ήταν υπέροχο!»

Ο αριθμός των γάμων στην Κίνα μειώθηκε κατά περισσότερο από 20% τον περασμένο χρόνο, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα.

Οι νεαροί Κινέζοι είναι όλο και πιο απρόθυμοι να παντρευτούν, λόγω του οικονομικού κόστους, ιδιαίτερα της ανατροφής των παιδιών, αλλά και εξαιτίας της αγοράς εργασίας που έχει γίνει πιο δύσκολη και αποτρεπτική για γάμο.

Όταν ανακοινώθηκε η επιδότηση των αρχών της Λουλιάνγκ τον περασμένο χρόνο, πολλοί χρήστες του διαδικτύου θεώρησαν ότι η βοήθεια ήταν πολύ μέτρια σε σύγκριση με το κόστος ζωής.

Η επιδότηση, η οποία αφορά γυναίκες κάτω των 35 ετών, αποτελεί μέρος μιας σειράς μέτρων που έλαβε η πόλη.

Στο ληξιαρχείο της Λουλιάνγκ χθες Τετάρτη, ημέρα μιας παραδοσιακής κινεζικής γιορτής, η ροή προσέλευσης των ζευγαριών ήταν σταθερή: βρίσκονταν εκεί για να επωφεληθούν από το bonus που ξεκίνησε να χορηγείται την 1η Ιανουαρίου.

Οι πληρωμές γίνονται με τη βοήθεια ενός αυτόματου μηχανήματος, το οποίο μετράει τα χαρτονομίσματα των 100 γιουάν που καταβάλλονται στα ζευγάρια.

Λόγω της μεγάλης προσέλευσης η υπηρεσία αντιμετώπισε μερικές φορές έλλειψη χρημάτων, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 36χρονος Γουάνγκ Γιανλόνγκ, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να εισπράξει το μπόνους αφού παντρεύτηκε στις αρχές Ιανουαρίου.

Θα έχουν επιτυχία τα κίνητρα;

Ωστόσο, θα μπορέσει αυτό το οικονομικό μέτρο να αναστρέψει πραγματικά τη μείωση του αριθμού των γάμων;

Στο γραφείο της στη Λουλιάνγκ, η επαγγελματίας προξενήτρα Φενγκ Γιουπίνγκ, η οποία βρίσκει άνδρες και γυναίκες που να ταιριάζουν, αμφιβάλλει για την επιτυχία του μέτρου.

Η πλειονότητα των πελατών της είναι γυναίκες. Και όπως λέει, αγωνίζεται να τους βρει σύζυγο.

«Ένας άνδρας με μεταπτυχιακό που εργάζεται σε μια κρατική επιχείρηση», μια αξιοζήλευτη θέση στην Κίνα, «δεν ενδιαφέρεται για μια γυναίκα που εργάζεται στη δημόσια διοίκηση, ακόμα κι αν έχει μεταπτυχιακό», λέει η 48χρονη Φενγκ.

«Η εικόνα που έχουν για τον γάμο ορισμένοι άνδρες παραμένει πρόβλημα», εξηγεί η ίδια.

Οι γυναίκες είναι συχνά πιο μορφωμένες και έχουν καλύτερες δουλειές, αλλά απορρίπτονται λόγω της ηλικίας τους. Κάποιες μάλιστα παραιτούνται από την προοπτική του γάμου.

«Οι γυναίκες έχουν πλέον σταθερό εισόδημα» και μπορούν να συντηρήσουν τους εαυτούς τους, εξηγεί η Φενγκ και συνεχίζει: «Έτσι μερικές φορές ενδιαφέρονται λιγότερο για τον γάμο. Και τότε υπάρχουν λίγοι καλοί άντρες».

Δεδομένου ότι ο γάμος είναι ένα ουσιαστικό βήμα πριν από την απόκτηση παιδιών στην Κίνα, η μείωση του αριθμού των παντρεμένων ζευγαριών οδηγεί αυτόματα σε μείωση των γεννήσεων.

Σύμφωνα με την Φενγκ, τα νηπιαγωγεία στη Λουλιάνγκ αναγκάστηκαν να κλείσουν λόγω έλλειψης μαθητών.

Σε ολόκληρη την Κίνα, η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί μείζον μέλημα της κυβέρνησης, η οποία ενθαρρύνει τέτοια μέτρα.

Η κομητεία Σανγκγιού στην κεντρική επαρχία Ζανξί, για παράδειγμα, προσφέρει οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες με δεύτερο ή τρίτο παιδί.

Στο Τιανμέν, στη γειτονική Χουμπέι, οι γονείς με τρία παιδιά μπορούν να λάβουν έως και 21.700 ευρώ σε βοήθεια. Σύμφωνα με τοπικά κινεζικά μέσα ενημέρωσης, τα μέτρα αυτά οδήγησαν σε αύξηση των γεννήσεων στην πόλη το 2024.

Στη Λουλιάνγκ, είναι σίγουρο ότι το μπόνους παραμένει δευτερεύον στην απόφαση για γάμο. «Το κόστος του γάμου για ένα νεαρό ζευγάρι είναι πολύ υψηλό, οπότε αυτό μπορεί να παίξει ρόλο», λέει ο Ζανγκ Γκανγκ. «Αλλά όταν δύο άνθρωποι αγαπιούνται, αναπόφευκτα θα ανταλλάξουν βέρες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.