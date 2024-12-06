Κανείς δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσουν οι συνομιλίες και σε ποια πόλη. Δεν είναι σαφές ποιος θα κάθεται στο τραπέζι συζητήσεων ή ποια μορφή θα έχει η συζήτηση. Αλλά σε κάποιο σημείο τους επόμενους μήνες, η επερχόμενη κυβέρνηση των ΗΠΑ θα επιχειρήσει να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναλαμβάνει τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο και έχει χτίσει για τον εαυτό του την εικόνα του μεγάλου διαπραγματευτή, καθώς καυχιόταν στην προεκλογική εκστρατεία ότι θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο σε 24 ώρες. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ διόρισε τον απόστρατο στρατηγό ως ειδικό απεσταλμένο του για την Ουκρανία και τη Ρωσία, με κύριο καθήκον τον τερματισμό του πολέμου. Ή όπως το έθεσε ο Τραμπ στη διαδικτυακή του ανακοίνωση, για να «διασφαλίσει την ΕΙΡΗΝΗ ΜΕΣΩ ΔΥΝΑΜΗΣ».

Keith Kellogg

Καθώς πλησιάζει η από τον Τζο Μπάιντεν στον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο η Μόσχα όσο και το Κίεβο εξετάζουν επιφυλακτικά την προοπτική των συνομιλιών, υποβαθμίζοντας δημόσια την ιδέα αλλά ταυτόχρονα παράδοση της σκυτάλης της κυβέρνησης των ΗΠΑ προβαίνουν σε ελιγμούς για να είναι στην καλύτερη δυνατή θέση όταν ο Τραμπ αναλάβει τα καθήκοντά του. Η Ουκρανία, αφού έλαβε επιτέλους, το πράσινο φως που ζητούσε εδώ και καιρό, άρχισε να εκτοξεύει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που προμήθευσε η Δύση στη Ρωσία. Ο Πούτιν, ως απάντηση, χρησιμοποίησε έναν πυρηνικά ικανό βαλλιστικό πύραυλο για να πλήξει την πόλη Ντνίπρο τον περασμένο μήνα και ακολούθησε κλιμακωτές απειλές.

Ακανθώδης ο δρόμος προς ειρήνη

Ο δρόμος για μία ειρηνευτική συμφωνία φαίνεται δύσκολος και μακρύς. Κοινή παραδοχή στη Δύση συνιστά η άποψη ότι το πάγωμα των συγκρούσεων θα μπορούσε να είναι προοίμιο συνομιλιών, αλλά καμία πλευρά δεν φαίνεται να είναι πρόθυμη: η Ρωσία, επειδή προωθείται όλο και βαθύτερα στο πεδίο μάχης. Η Ουκρανία, γιατί φοβάται ότι χωρίς πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, το πάγωμα των συγκρούσεων θα έδινε απλώς στη Ρωσία χρόνο να ανασυνταχθεί προτού ξεκινήσει νέα επίθεση.

«Θα σήμαινε ότι θα χάσουμε τον πόλεμο», δήλωσε ο Mykhailo Podolyak, βοηθός του προέδρου Volodymyr Zelenskyy, σε συνέντευξή του στον Guardian στο Κίεβο. «Η Ρωσία παίρνει εδάφη μας, και μετά θα κυριαρχήσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με νέες απαιτήσεις… Δεν καταλαβαίνω πραγματικά τι θα ήταν αυτές οι συνομιλίες. Θα ήταν απλώς ότι μας λένε να εκπληρώσουμε τα τελεσίγραφα της Ρωσίας; Πώς θα ήταν αυτό προς το συμφέρον της Ουκρανίας, μετά από τρία χρόνια αντίστασης;».

Η Μόσχα, προς το παρόν, επίσης, από την πλευρά της δεν ενδιαφέρεται να παγώσει τις συγκρούσεις, πιστεύοντας ότι μπορεί να κερδίσει περισσότερα εδάφη και στη συνέχεια να διαπραγματευτεί για ειρήνη όταν η Ουκρανία δεν έχει άλλη επιλογή από το να αποδεχθεί ακόμη πιο σκληρούς όρους.

«Όταν οι ΗΠΑ οραματίζονται διαπραγματεύσεις με τον Πούτιν, φαντάζονται και οι δύο πλευρές να κάθονται στο τραπέζι επιδιώκοντας συμβιβασμό», είπε ο Μπόρις Μποντάρεφ, πρώην Ρώσος διπλωμάτης που παραιτήθηκε λόγω της ευρείας κλίμακας εισβολής το 2022. «Αλλά δεν λειτουργεί έτσι ο Πούτιν τώρα. Απλώς θα παρουσιάζει τα αιτήματά του… Αν ο Τραμπ συμφωνήσει, θα μοιάζει με χαμένο».

Συνεντεύξεις με πολυάριθμες πηγές, του Guardian, προσκείμενες σε φορείς λήψης αποφάσεων τόσο στο Κίεβο όσο και στη Μόσχα υποδηλώνουν ότι ο Kellogg θα έχει δύσκολο έργο. Η Μόσχα θεωρεί ότι ο Τραμπ προκαλεί χάος και μπορεί να θέλει να δει αν είναι πρόθυμος να εγκαταλείψει την Ουκρανία, αλλά ότι δεν είναι πιθανό να προσφέρει πραγματικές παραχωρήσεις.

Η Ουκρανία είναι εξαντλημένη μετά από τρία χρόνια πολέμου και αγωνίζεται να συγκρατήσει τη ρωσική προέλαση. Ένα αυξανόμενο ποσοστό Ουκρανών λέει ότι θα ήταν πρόθυμοι να δεχτούν εδαφικούς συμβιβασμούς με εγγυήσεις ασφαλείας. Ο Ζελένσκι έχει απαλύνει προσεκτικά τη ρητορική του σχετικά με τις συνομιλίες σε εμφανίσεις του στον Τύπο την τελευταία εβδομάδα, ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο αρχηγός του επιτελείου του ταξίδεψε στην Ουάσιγκτον για να συναντήσει τον Kellogg, τον εκλεγμένο αντιπρόεδρο, JD Vance και άλλα μέλη της ομάδας Τραμπ.

Ο Ζελένσκι προτείνει τώρα η Ουκρανία να εξετάσει το ενδεχόμενο παγώματος της πρώτης γραμμής μαχών ως έχει, ως το πρώτο βήμα προς κάποιο είδος συμφωνίας, εφόσον «η Ουκρανία έχει ήδη ενισχυθεί από τους εταίρους της [και έχει] αρκετά όπλα μεγάλων αποστάσεων και πρόσκληση στο ΝΑΤΟ ».

Μέχρι στιγμής, αυτή η πρόσκληση δεν έχει γίνει.

Η στρατηγική του Kellogg

Ο Kellogg έχει εκφράσει προηγουμένως τη «Τραμπική» άποψη ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία επειδή υπήρχε παγκόσμια έλλειψη σεβασμού για τις ΗΠΑ υπό τον Τζο Μπάιντεν. «Ένας πόλεμος που γεννήθηκε λόγω αμερικανικής αδυναμίας μπορεί να τερματιστεί μόνο με αμερικανική δύναμη», έγραψε στη Γερουσία πέρυσι. «Γι’ αυτό ο δρόμος για την πραγματοποίηση αυτών των διαπραγματεύσεων είναι να επιτρέψει στην Ουκρανία να νικήσει τον ρωσικό στρατό… και να παράσχει στην Ουκρανία τον στρατιωτικό οπλισμό που χρειάζεται για [να το κάνει]».

Πιο πρόσφατα, πρότεινε μια διπλή προσέγγιση για την επίτευξη διευθέτησης: απειλώντας να διακόψει τη στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο εάν δεν ξεκινήσει συνομιλίες, αλλά και απειλώντας να ενισχύσει αυτή τη βοήθεια εάν η Μόσχα δεν διαπραγματευτεί.

Ο Κερτ Βόλκερ, απεσταλμένος του Τραμπ στην Ουκρανία κατά την πρώτη του θητεία και πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, επαίνεσε τον διορισμό του Kellogg. «Είναι μια πολύ σταθερή επιλογή, ένας έμπειρος, σοβαρός τύπος. Καταλαβαίνει ξεκάθαρα τι είναι ο Πούτιν και ότι η Ουκρανία πρέπει να είναι καλά οπλισμένη και να έχει πραγματικές εγγυήσεις ασφαλείας».

Ωστόσο, είπε ότι είναι «επιφυλακτικά αισιόδοξος» για την ικανότητα του Τραμπ να τερματίσει τη σύγκρουση.

«Νομίζω ότι είδε τι καταστροφή ήταν το Αφγανιστάν για τον Μπάιντεν και δεν θέλει η Ουκρανία να είναι το Αφγανιστάν του», είπε ο Βόλκερ. «Δεν θέλει να φαίνεται αδύναμος και δεν θέλει να φαίνεται ότι νικήθηκε από τον Πούτιν. Δεν τον βλέπω να ρίχνει την Ουκρανία στον γκρεμό. Αυτό που βλέπω είναι ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο, και αν ο Πούτιν αρνηθεί, τότε θα έλεγε στον Πούτιν: «Απλώς θα τους δώσουμε όλα τα όπλα, όλα τα χρήματα που χρειάζονται».

Άλλοι στην τροχιά του Τραμπ υποστηρίζουν πιο απομονωτικές ή φιλορωσικές αφηγήσεις και δεν είναι σαφές ότι ο ίδιος ο Τραμπ γνωρίζει ποια μορφή θα λάβει ακόμη η πολιτική του για την Ουκρανία. Τα μηνύματα διασποράς καθιστούν δύσκολο για τους αξιωματούχους στο Κίεβο να γνωρίζουν ποια θα είναι η τελική πολιτική ή να αποφασίσουν με ποιες δηλώσεις θα ασχοληθούν και ποιες να αγνοήσουν. Ο Έλον Μασκ, ο οποίος ήταν στη γραμμή κατά τη διάρκεια της μετεκλογικής συνομιλίας του Τραμπ με τον Ζελένσκι, χρησιμοποίησε πρόσφατα μια ανάρτηση στο Χ για να χλευάσει τον ισχυρισμό του Ζελένσκι ότι η Ουκρανία είναι ανεξάρτητη χώρα.

«Δεν με πειράζει τι λένε οι άνθρωποι, θέλουν να τραβήξουν την προσοχή», είπε ο Podolyak αναστενάζοντας όταν ρωτήθηκε για τον Musk. «Μερικές φορές οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καλά το θέμα. Δεν καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι πόλεμος στο Twitter, στο X, δεν είναι ένα παιχνίδι στον υπολογιστή. Είναι ένας πραγματικός πόλεμος όπου μια χώρα έχει εισβάλει σε μια άλλη και σκοτώνει μαζικά ανθρώπους».

Ο Kellogg, τουλάχιστον, το καταλαβαίνει αυτό. Έχει επισκεφθεί την Ουκρανία εν καιρώ πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής χώρας, η οποία έχει πληγεί από μήνες μαχών και ρωσική κατοχή. Όσοι βρίσκονται στον στενό κύκλο του Ζελένσκι λένε ότι το να γίνουν μάρτυρες της καταστροφής από πρώτο χέρι ήταν συχνά αρκετό για να αλλάξει την πολιτική προοπτική των ξένων πολιτικών.

Οι αξιωματούχοι στο Κίεβο ελπίζουν ότι η προσέγγιση Kellogg, εάν την ακολουθήσει ο Τραμπ, θα μπορούσε τελικά να είναι καλύτερη για την Ουκρανία από αυτήν της κυβέρνησης Μπάιντεν, η οποία έχει εκνευρίσει τους περισσότερους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Η ιδέα του Τραμπ ως σωτήρα για την Ουκρανία, όσο απίθανη και αν φαίνεται, είναι μια έκκληση ενός εξουθενωμένου έθνους χωρίς ξεκάθαρο δρόμο προς τη νίκη. Μια πηγή ασφαλείας, μιλώντας πριν από τις εκλογές, παραδέχτηκε ότι οι διαπραγματεύσεις υπό τον Τραμπ θα μπορούσαν να είναι σαν «ένα ταξίδι στο καζίνο» για την Ουκρανία. «Αλλά μέχρι τώρα όλοι έχουν εξαντληθεί και μερικοί άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν ριψοκίνδυνα στοιχήματα».

Το πρόβλημα Πούτιν

Ο Πούτιν έχει προτείνει ότι είναι έτοιμος να σταματήσει τον πόλεμο μόνο εάν η Ρωσία διατηρήσει τον έλεγχο της Κριμαίας, συν τις τέσσερις ουκρανικές περιοχές που διεκδίκησε το 2022, ακόμη και όπου τα στρατεύματά του δεν ελέγχουν σημαντικούς οικισμούς σε αυτές τις περιοχές. Θέλει, επίσης, εγγυήσεις ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, καθώς και κάποιο επίπεδο αποστρατιωτικοποίησης.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχω δει ενδείξεις, είτε ιδιωτικά είτε δημόσια, ότι η Μόσχα είναι ιδιαίτερα ευέλικτη στη στάση της. Αυτά τα σημάδια απλώς δεν υπάρχουν», είπε μια πηγή με γνώση της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. «Αλλά θα εναπόκειται στον Πούτιν να αποφασίσει πόσα περιθώρια για συμβιβασμούς υπάρχουν».

Η Ρωσία αισθάνεται το ανθρώπινο και οικονομικό κόστος των μαχών, αλλά με τον πόλεμο στις κορυφαίες προτεραιότητές του, ο Πούτιν είναι απίθανο να προχωρήσει σε ειρηνευτική συμφωνία μόνο και μόνο για να σταματήσει τις απώλειες.

«Φυσικά και θέλει να τελειώσει, οπωσδήποτε», είπε η πολιτική αναλύτρια Τατιάνα Στανοβάγια. «Αλλά αν δεν πετύχει, εάν πρέπει να προετοιμαστεί για μακρύ πόλεμο, αυτό δεν πρόκειται να τον σταματήσει. Δεν πρόκειται να αλλάξει γνώμη, δεν πρόκειται να ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά και να αποφασίσει να σταματήσει. Δεν πρόκειται να συμβεί».

Μια πηγή που ενημερώθηκε για τις συζητήσεις ανώτατου επιπέδου στο Κρεμλίνο σχετικά με πιθανές διαπραγματευτικές τακτικές ανέφερε ότι η Μόσχα είναι περίεργη για πιθανές προτροπές από τις ΗΠΑ, αλλά μπορεί να έχει ελάχιστο ενδιαφέρον για την υπογραφή συμφωνίας. Η πηγή πρότεινε ότι η Μόσχα θα μπορούσε να συνεχίσει τις συνομιλίες για να παρατείνει τις μάχες, μεταβάλλοντας παράλληλα τους όρους της για ειρήνη.

Άλλη πηγή είπε: «Η κατάσταση στο έδαφος θα μπορούσε να είναι πολύ διαφορετική σε δύο μήνες και εάν η Ρωσία αισθανθεί ότι μπορεί να πετύχει περισσότερα στρατιωτικά, θα ακολουθήσει αυτήν την επιλογή πριν εξετάσει τυχόν διαπραγματεύσεις».

Η πρώτη γραμμή - Το «χαρτί» του Κουρσκ

Η Ουκρανία χάνει έδαφος τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά ένας βασικός τομέας για συνομιλίες θα είναι οι κατεχόμενες από την Ουκρανία περιοχές της ρωσικής περιοχής Κουρσκ. Εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 60% της επικράτειας που κατέλαβε σε αιφνιδιαστική επίθεση στα τέλη του καλοκαιριού, συμπεριλαμβανομένης της πόλης Σούτζα, η οποία κάποτε φιλοξενούσε 5.000 ανθρώπους.

Οι υποστηρικτές λένε ότι το Κουρσκ επέτρεψε στην Ουκρανία να πάρει δυναμική και της δίνει ένα σπάνιο χαρτί για να παίξει στις μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Οι αντίπαλοι λένε ότι ήταν ένας περιττός αντιπερισπασμός που επέτρεψε στη Ρωσία να προχωρήσει αλλού.

Το ποια πλευρά του επιχειρήματος θα επικρατήσει πιθανότατα θα εξαρτηθεί από το εάν η Ουκρανία μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον ένα μέρος της επικράτειας. Το Κίεβο έχει λίγα πολύτιμα σημεία στα οποία μπορεί να ασκήσει πίεση στις συνομιλίες, αλλά ένα μικρό κομμάτι ρωσικού εδάφους θα πρέπει να είναι η ευκαιρία να ζητήσει κάτι σε αντάλλαγμα.

«Αφού χάσαμε αρχικά πολύ έδαφος, έχουμε σκάψει καλά και δεν θα είναι εύκολο για αυτούς να το πάρουν πίσω τώρα», είπε ένας Ουκρανός αξιωματικός που ταξιδεύει τακτικά στην κατεχόμενη περιοχή του Κουρσκ. «Έχουν εντείνει τα χτυπήματα στη Σούτζα με κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες – ισοπεδώνουν το δικό τους έδαφος όπως ακριβώς ισοπέδωσαν το δικό μας», πρόσθεσε ο αξιωματικός.

Με τις δύο πλευρές να είναι προσηλωμένες στο Κουρσκ, η Ρωσία σημειώνει σκληρές αλλά σταθερές προόδους αλλού εν μέσω «ανήσυχων» ψίθυρων στην Ουκρανία για μια πλησιέστερη μεγάλη ρωσική επίθεση. Το Κίεβο αντιμετωπίζει κρίση εργατικού δυναμικού στο μέτωπο, η οποία οδήγησε την αμερικανική κυβέρνηση να πει δημόσια στο Κίεβο ότι πρέπει να μειώσει την ηλικία στράτευσης από τα 25 στα 18. Είναι μια κίνηση με τόσο ηθικές και πολιτικές επιπτώσεις που ο Ζελένσκι την απέκλεισε.

Το τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Ο Τραμπ απολαμβάνει τις επιδεικτικές συνόδους κορυφής, αλλά φαίνεται ελάχιστη πιθανότητα ο Πούτιν ή ο Ζελένσκι να συμφωνήσουν να καθίσουν μαζί στο ίδιο δωμάτιο, ακόμη και με τον Τραμπ να βρίσκεται ανάμεσα τους, οπότε η προοπτική μεγάλης συμφωνίας μεταξύ τριών προέδρων φαίνεται δύσκολη. Αντίθετα, οι συνομιλίες είναι πιθανό να περιλαμβάνουν αντιπροσωπείες χαμηλότερου επιπέδου, ίσως με Αμερικανούς αξιωματούχους ως μεσολαβητές.

«Θα είναι πολύ σημαντικό να δούμε ποιος θα είναι εκεί από τη ρωσική πλευρά», δήλωσε ο Oleksii Reznikov, πρώην υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις στη Λευκορωσία και την Τουρκία κατά τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου. «Κανένας από τους ανθρώπους στο τραπέζι δεν είχε δύναμη, αλλά υπήρχε ένα άτομο που περπατούσε πίσω τους, έπινε καφέ και έμεινε σιωπηλός, και ήταν ο πιο σημαντικός Ρώσος στο δωμάτιο», είπε ο Reznikov, αναπολώντας τις συνομιλίες.

Αυτός ήταν ο ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, ο οποίος συνέχισε να παίζει σημαντικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές κρατουμένων. Τόσα πολλά εξαρτώνται από τις προσωπικές αποφάσεις του Πούτιν, είπε ο Ρέζνικοφ, που εάν η αντιπροσωπεία δεν περιλαμβάνει τον Αμπράμοβιτς ή άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος «με τη δύναμη να ανοίξει την πόρτα του Πούτιν και να έχει την αντίδρασή του», οι διαπραγματεύσεις θα έχουν μικρή αξία. Μπορεί απλώς να είναι μια τακτική χασίματος χρόνου ή μια επίδειξη ψευδούς καλής θέλησης.

Εγγυήσεις ασφάλειας

Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιες εγγυήσεις ασφαλείας θα μπορούσε να λάβει η Ουκρανία εάν συμφωνούσε σε κατάπαυση του πυρός. «Φοβάμαι ότι κανείς δεν είναι έτοιμος να μας δώσει εγγυήσεις. Μπορούμε να ελπίζουμε, αλλά φαίνεται απίθανο», δήλωσε ο Volodymyr Fesenko, πολιτικός αναλυτής με έδρα το Κίεβο.

Η πιο προφανής διαβεβαίωση θα ήταν να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ, αλλά ούτε ο Τραμπ ούτε οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν την όρεξη. Αν ξαφνικά άλλαζαν γνώμη, το Κρεμλίνο θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να το εμποδίσει.

«Στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ λέει ισχυρό 'Όχι' Ρωσία», δήλωσε μια από τις πηγές της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Αντιμέτωπος με αυτήν την απειλή, ο Πούτιν θα συνέχιζε απλώς να πολεμά.

Ο Πούτιν, επίσης, δύσκολα θα συμφωνούσε με την εισαγωγή χιλιάδων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία – η παράνοιά του για ένα τέτοιο σενάριο ήταν ένας από τους λόγους για την έναρξη της εισβολής. «Είναι αδιανόητο οι Ρώσοι να συμφωνήσουν με αυτό, εκπλήσσομαι που οι άνθρωποι το προτείνουν σοβαρά», είπε ο Φεσένκο.

Αυτό μπορεί να αφήνει την επιλογή μιας αποστολής με εντολή του ΟΗΕ, αλλά εδώ το Κίεβο σίγουρα θα είχε αντίρρηση για στρατεύματα από συμμαχικές χώρες της Ρωσίας που περιπολούν στο ουκρανικό έδαφος. Η προμήθεια επαρκών δυνάμεων για την περιπολία μιας εξαιρετικά στρατιωτικοποιημένης πρώτης γραμμής 1.000 χιλιομέτρων θα ήταν επίσης περίπλοκη και δαπανηρή.

Εάν η Ρωσία συνεχίσει να προελαύνει στο πεδίο της μάχης, μπορεί να έρθει σε σημείο όπου το Κίεβο θα πρέπει να αποδεχθεί την ειρήνη με οποιουσδήποτε όρους. Αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να δούμε τον Zelenskyy να συμφωνεί σε οτιδήποτε χωρίς εγγυήσεις.

Όπως είπε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου αυτή την εβδομάδα: «Αν έχουμε παγώσει τη σύγκρουση χωρίς καμία ισχυρή θέση για την Ουκρανία, ο Πούτιν θα έρθει σε δύο, τρία, πέντε χρόνια… Θα επιστρέψει και θα μας καταστρέψει εντελώς».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.