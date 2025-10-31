Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ασφάλεια στη θάλασσα «στο επίκεντρο» των συζητήσεων Γεραπετρίτη και ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν

Συζήτησαν για περιφερειακές εξελίξεις, ασφάλεια στη θάλασσα και ενίσχυση συνεργασίας Ελλάδας–Μπαχρέιν σε ΟΗΕ και περιφερειακούς οργανισμούς

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις και στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Μπαχρέιν στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανισμών και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στα Ηνωμένα Έθνη, ως εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γιώργος Γεραπετρίτης μπαχρέιν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark