Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μπαχρέιν, Αμπντουλατίφ μπιν Ρασίντ Αλ Ζαγιάνι.

Οι συνομιλίες επικεντρώθηκαν στις περιφερειακές εξελίξεις και στην ασφάλεια στη θάλασσα.

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, την ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας–Μπαχρέιν στο πλαίσιο των περιφερειακών οργανισμών και την ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών στα Ηνωμένα Έθνη, ως εκλεγμένα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

📍Manama | #IISSMD25

FM George Gerapetritis met with #Bahrain FM Abdullatif bin Rashid Al Zayani.

Talks focused on regional developments & maritime security. pic.twitter.com/107cogRSpK — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 31, 2025

